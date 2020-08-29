الإمارات: "صفر" وفيات بكورونا و341 حالة شفاء جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 88.803 فحوصات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام". وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 69.328 حالة. كما أعلنت الوزارة شفاء 341 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 60.202، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



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