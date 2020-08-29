كورونا حول العالم.. عدد قياسي في الأرجنتين وإصابات جديدة بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 841 ألفا و372 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 24 مليونا و916 ألفا و715 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 17 مليونا و301 ألف و531 مصابا حتى الساعة الـ8 صباحا بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم..





أدنى زيادة في إصابات فيكتوريا الأسترالية

سجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية، السبت، أدنى زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ نحو شهرين، ولكن السلطات حذرت من أنها لن تتعجل رفع قيود التباعد الاجتماعي.

وتطبق ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا منذ أربعة أسابيع عزلاً عاماً صارماً يستمر ستة أسابيع دفعت إليه موجة ثانية من الإصابات في ثاني أكبر مدن أستراليا.

وسجلت أستراليا في المجمل نحو 25500 حالة إصابة و601 حالة وفاة حتى الآن جراء هذه الجائحة.





عدد قياسي في إصابات الأرجنتين

سجلت الأرجنتين أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا، الجمعة، مع تخفيف الحكومة جزئياً إجراءات العزل العام للسماح بتجمع أكثر من عشرة في الأماكن المفتوحة مع وضع كمامات.

ويبلغ عدد الحالات المؤكدة في الأرجنتين حتى الآن 392009، إضافة إلى 8271 وفاة.





9 إصابات جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إنها سجلت 9 حالات إصابة مؤكدة جديدة، الجمعة، وكانت كل الحالات وافدة من الخارج.

ومثل الجمعة اليوم الثالث عشر على التوالي الذي لم تسجل فيه إصابات جديدة منقولة محلياً.

وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 85022، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.





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وفيات روسيا تتجاوز 17 ألفا

قالت روسيا، السبت، إن 111 لاقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 17025.

وسجلت فرقة العمل الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا 4941 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 985346، وهو رابع أعلى عدد إصابات في العالم.





1479 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1479 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 240986.

وسجل المعهد حالة وفاة واحدة جديدة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 9289.





نفاد أسرّة المرضى بكوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية رصد ما يربو على 300 حالة إصابة جديدة بكورونا، السبت، مسجلة إصابات تتجاوز المئة لليوم الـ16 على التوالي، مما يعزز مخاوف من تفاقم العجز في أسرة المرضى في ظل تفشي الفيروس مجدداً.

وسجلت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 308 حالات جديدة حتى منتصف ليلة الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19400 توفي منهم 321 شخصا.

وبعدما نجحت في السيطرة إلى حد ما على أول تفش كبير للمرض خارج الصين في مطلع هذا العام، تواجه كوريا الجنوبية انتكاسة هذا الشهر بعد انتشار جماعي للعدوى في كنيسة امتد إلى تجمع سياسي في سول حضره عشرات الآلاف من أنحاء البلد.

ومع زيادة حالات الإصابة أصبحت نسبة الأسرة الشاغرة للحالات الحرجة في مستشفيات سول وما حولها لا تتجاوز 4.5% حتى الجمعة، مقارنة مع 22% قبل أسبوع.





3637 إصابة جديدة بالفلبين

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، السبت، 3637 إصابة جديدة بفيروس كورونا و94 وفاة.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد ارتفع إلى 213131. وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 3419.



