البنات في المدرسة: أنواعهن وشخصياتهن وكيفية التعامل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 29 أغسطس 2020 10:41 صباحاً - جدول المحتوى

1.ماذا تعني الفتيات اللئيمات؟

2.من هي الفتاة اللئيمة؟

3.علامات الفتاة اللئيمة.

4.كيف تتعامل مع الفتيات؟

المدرسة هي المكان الذي يقضي فيه الأطفال أفضل أوقات حياتهم. للأسف، بالنسبة للبعض، قد لا يكون الأمر كذلك. ندرك جميعاً كيف يوجد في كل مدرسة مجموعة من الفتيات المتعجرفات اللواتي تعتبرن المدرسة بالنسبة لهن ملعباً للحيل الرخيصة والتنمر على الآخرين. هذا يعني أن الفتيات ينغمسن في الكثير من الثرثرة ويستمتعن بالسخرية من الآخرين. يشعرن بالرضا عن أنفسهن عندما يسخرن من الناس علانية. عادة ما يكون لدى الفتيات اللئيمات مجموعة خاصة بهن وينظرن إلى كل شخص خارج المجموعة باستخفاف. إنهن يشعرن بأنهن متفوقات على الطلاب الآخرين في المدرسة، ولهم كل الحق في إذلال أي شخص لا يرقى إلى مستوى معاييرهن، التقت الخليج 365 نت بالدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك ليحدثنا عن أنواع شخصيات الفتيات في المدراس وكيفية التعامل معهن

1.ماذا تعني الفتيات اللئيمات؟

كيف تتعامل مع ما يعني الفتيات؟

المضايقة شائعة بين الأصدقاء، ولكن عندما تؤدي إلى السخرية، تُعرف باسم التنمر. تأخذ بعض الفتيات المضايقات إلى هذا المستوى بحيث يشعر الشخص الآخر بالإهانة والتحرش. ولكن ما هو نوع المتعة السادية التي تجنيها هذه الفتيات من خلال كونهن متعاليات للغاية؟ ما الذي يدفعهن للقيام بذلك؟وفقاً للباحثين، تعني المراهقات أن الفتيات في المدرسة الثانوية غالباً ما يسعين إلى القبول والسيطرة في كل جانب من جوانب حياتهن. إذا كن يفتقرن إليها في واحدة، فإنهن يحاولن تحقيقها في منطقة أخرى. على سبيل المثال، الآنسة «أ» ليس لها رأي في منزلها. غالباً ما يتم إهمالها من قبل أسرتها الذين لا ينتبهون لما تقوله. لذلك تشكل مجموعتها من الفتيات اللواتي يعشقنها ويقبلنها ويتطلعن إليها. ثم تسعى للسيطرة على المجموعة حتى يكون لديها القدرة على التحكم في الأشياء بالطريقة التي تريدها. بمجرد حصولها على منصب رسمي، فإنها لن تحب أن يغير أي شخص ديناميكيات المجموعة. ستفعل كل شيء للحفاظ على موقعها. هذه الحاجة إلى القوة والقبول تدفع إلى السلوك العدواني تجاه الضحايا الوديعين.

2.من هي الفتاة اللئيمة؟

المراهقات

الفتيات أنانيات وغير حساسات بعدة طرق. لنلقِ نظرة على أنواع الفتيات اللواتي سنجدهن في كل مدرسة.

فتاة القيل والقال.

تتغذى هؤلاء الفتيات على التفاصيل القذرة لحياة الآخرين. لديهن مصادر متعددة ليبقين أنفسهن على اطلاع بأحدث القيل والقال والتأكد من عدم ترك كل التفاصيل السلبية أو المحرجة بدون مشاركة. يستمتعن بنشر الشائعات. في حالة عدم ظهور شائعة ما، لا يمتنعن عن إضافة بعض التوابل إليها لجعلها أكثر إثارة للاهتمام. لا يمكن الوثوق بأسرارهن أبداً لأنهن لا يستطعن الاحتفاظ بها. ولا حتى ذلك من أصدقائهن. في الواقع، هؤلاء الفتيات لا يجنين حتى أصدقاءهن. سوف يخنَّهُنَّ من أجل نشر شائعة.

الناقدة

لا يبدو أن هؤلاء الفتيات أعجبن بأي شيء. يفحصن الأشياء بشكل مفرط للعثور على أخطاء في الآخرين. إنهن يقللن من شأن كل شيء عن الشخص الآخر ليشعرن بالفخر الزائف. انتقاد الآخرين دون داع يجعلهن يشعرن بالرضا. يمررن ملاحظات دنيئة على أسلوب ارتداء الآخرين، والمظهر، والمشية، والسلوكيات، والمكانة الاجتماعية. تعليقاتهن الساخرة تحطم احترام ضحيتهن لذواتهن وتخيفهن.

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هؤلاء هن فتيات ثريات يفضلن التفاعل فقط مع من يتناسبن مع وضعهن الاجتماعي. يمكنهن تحمل تكلفة الأشياء الفاخرة ويردن أن يكنَّ محاطات بصديقات يمكنهن الحفاظ عليهن. بالنسبة لهن، يعد الاختلاط مع الأثرياء وسيلة لتوسيع الروابط الصحيحة التي يمكن أن تعود بفوائد مستقبلية. يتم النظر إلى أي شخص دون المستوى المطلوب ومعاملة سيئة. كما تختار هؤلاء الفتياتُ الفتياتِ اللاتي قد لا يكنَّ بالضرورة أقل من مستواهن ولكن يُنظر إليهن على أنهن يمثلن تهديداً لوضعهن الاجتماعي.

الحكام

تحب هؤلاء الفتيات إملاء الشروط على الآخرين. إنهن يقررن من يمكنه التحدث إلى من، ومن يجب أن يكن منبوذاً. إنهن مثل الحكام في مباراة كرة قدم حيث يؤدي إظهار البطاقة الحمراء للاعب إلى إخراجه من اللعبة. يتم استبعاد أي فتاة يظهرن لها بطاقة حمراء من جميع الأحزاب والمجموعات والأحداث. الفتيات لطيفات مع هؤلاء الفتيات اللئيمات خوفاً من أن يتم تصنيفهن على أنهن منبوذات. وبالمثل، فإن أعضاء مجموعة هؤلاء يعني أن الفتيات يمتثلن ويوافقن على كل عمل يقمن به؛ حتى لا يتم استبعادهن من المجموعة.

المهاجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

هؤلاء الفتيات يهاجمن وراء الحجاب على وسائل التواصل الاجتماعي. إنهن ينشرن صوراً عبر الإنترنت وينشئن مشاركات مهينة عن فتيات لا يحببنهن. في بعض الأحيان، يكتبن عناصر عمياء تذكر كل شيء عن الفتاة دون تسميتها مباشرة. ومع ذلك، فإن تلميحاتهن دائماً ما تكون واضحة جداً بحيث لا يمكن تخمينها. حتى أنهن يذهبن إلى حد إنشاء ملفات تعريف مزيفة فقط لإهانة شخص ما.

3.علامات الفتاة اللئيمة

علامات الفتاة الئيمة



هناك عدة أسباب تجعل الفتيات اللئيمات على ما هن عليه. بعضهن لا يدرك حتى أنهن لئيمات ويؤذين الآخرين. لنلقِ نظرة على علامات الفتاة اللئيمة:

غير آمنة للغاية:

غالباً ما تكون الفتيات اللواتي يعانين من عدم الأمان بشأن شيء ما، مثل المظهر أو الملابس أو الأداء في المدرسة. فيشعرن بالغيرة من الفتيات الأخريات اللاتي لديهن شيء يفتقرن إليه، مما يدفعهن إلى سلوك الفتونة. يجدن صعوبة في رؤية أي شيء جيد يحدث للأشخاص الذين يحسدنهن ويفعلن كل شيء لقتل السعادة في حياة الآخرين.

تبدو مهمة:

بالنسبة للفتيات اللئيمات، المظهر الجيد في جميع الأوقات مهم للغاية. لقد بذلن الكثير من الجهود لتبدونَ جيدات المظهر في أي وقت. ينتقل هذا الهوس إلى الطريقة التي ينظرن بها إلى الآخرين. الفتيات اللواتي يعانين من حب الشباب أو الأقواس أو حتى الوزن الزائد يصبحن موضع النكات. يسخرن من أي شخص لا يرقى إلى المستوى المطلوب من حيث المظهر.

مهارات المغازلة الجيدة:

يعني أن الفتيات يرغبن في مواعدة أفضل الأولاد، ومهارات المغازلة الممتازة هي شرط أساسي لأي فتاة لئيمة. إنهن يعرفن جيداً كيف يلعبن اللعبة، ومتى يبتسمن، وكم يبتسمن وكيف يجذبن انتباه الرجل. هن ممتازات في التلاعب.

تحافظن على الشركة الجيدة:

إنهن يعشنَ من خلال القول «يتم الحكم عليك من قبل الشركة التي تحتفظ بها». يعني أن الفتيات يعانين من خصوصية الأشخاص الذين يتسكعون معهم. نظراً لأنهن يرغبن في الحفاظ على مركزهن في أعلى السلم، فإنهن يصادقن الفتيات والفتيان الذين يتمتعون بالشعبية والأثرياء.

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صداقة مؤقتة:

الصداقة طويلة الأمد ليست شيئاً بالنسبة لمعظم الفتيات اللئيمات. يعني أن الفتيات غالباً ما ينغمسن في الكثير من الغيبة ولا يعفون أصدقاءهن «المزعومين». غالباً ما تكون صداقتهم مؤقتة ولأغراض الراحة. بمجرد تحقيق الغرض منها، لا يكلفن أنفسهن عناء النظر مرة أخرى.

4.كيف تتعامل مع الفتيات؟

التعامل مع الفتاة اللئيمة



يعتبر التعامل مع مشاكل الأطفال أمراً معقداً لأنك تريد مساعدتهم، ولكن لا تريد أن تبدو متحكماً أو تتدخل. أنت تبحث عن رفاهية ابنتك وترغب في مساعدتها، لكن من أجلها تركتها تتعامل مع الموقف بنفسها. يمكنك بالتأكيد إرشادها ولكن لا تتدخل بشكل مباشر. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة فتاتك في التعامل مع الفتيات اللئيمات في المدرسة.

تحدث مع ابنتك:

إذا لاحظت أي تغييرات سلوكية في ابنتك، فمن المهم أن تتحدث معها وتكتشف ما إذا كانت تواجه أي مشكلة في المدرسة. استمع إليها. إذا اقتنعت أن لديها من يساعدها، فستخرج من القوقعة. يمكنك تعليمها طرق التعامل مع النميمة والتعامل مع الاغتراب. لا تحتاج إلى محاولة التدخل لأن هذا كله جزء من النمو، وهي بحاجة للتعامل مع مثل هذه المواقف بنفسها. كل ما عليك فعله هو إخبارها أنك معها.

شارك خبراتك:

إذا كنت قد جربت أو شاهدت التعامل مع سلوك فتيات لئيمات في المدرسة، فيمكنك مشاركة هذه الحوادث مع ابنتك لإعلامها بأنها ليست الوحيدة التي تواجه مثل هذا الموقف. يمكنك أن تخبرها كيف عانيت خلال تلك الأيام المنعزلة، ولكن في النهاية تمكنت من البقاء على قيد الحياة بتصميم وشجاعة. اجعلها تفهم أن سلوك بعض الناس وآراءهم لا تفرق في حياتها، ويجب أن تكون قوية ومركزة على هدفها وطموحها.

التركيز على الطموح:

من المهم أن تظل ابنتك تركز على تحقيق أهدافها. يمكن أن يؤثر قضاء وقت سيئ في المدرسة على عقليتها، لكن عليها أن تصرف انتباهها وتركز على ما هو أكثر أهمية بالنسبة لها في الحياة. يمكنك أن تطلب منها أن تقضي وقتاً أقل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن تكون أكثر اهتماماً بالدراسة أو حتى ممارسة الرياضة. يمكنك أيضاً مراقبة حسابات ابنتك على وسائل التواصل الاجتماعي من حين لآخر؛ للتأكد من عدم وجود حالات تنمر عبر الإنترنت.

علم أهمية الصداقة:

قد لا تكون مرافقة ابنتك إلى المدرسة لدعمها خياراً لك، ولكن يمكنك تشجيعها على تكوين صداقات جديدة. يمكن للأصدقاء أن يكونوا أفضل نظام دعم لابنتك. سيساعدها الأصدقاء الجدد في إبعاد عقلها عن الفتيات اللئيمات في المدرسة. يمكن للأصدقاء المساعدة في رفع مزاجها كلما شعرت بالحزن أو الوحدة. يمكن لابنتك الدراسة واللعب والمشاركة في العديد من الأنشطة الأخرى عندما تكون بصحبة أصدقاء جدد.

أظهري عدم الاهتمام

لا شيء يزعج المتنمر أكثر من قلة رد الفعل أو الاستجابة. يمكنك تعليم ابنتك كيف تحافظ على هدوئها وتتفاعل بشكل أقل مع الفتيات المصممات على مضايقتها. يجب أن تعلم أنها لا تحتاج إلى طلب قبول أو موافقة أشخاص معينين. غالباً ما يشعرن بأن الناس ينظرن إلى آرائهن وأنهن من رواد الموضة. إن عدم الاهتمام بكلمات هؤلاء الناس سيجردهن من القوة التي يشعرن بأنهن يتمتعن بها على الآخرين.

عدم تشجيع الدعم تجاه السلوك اللائق:

ليس كل شخص لديه الشجاعة لمحاربة الفتيات اللئيمات، لكن الاستمرار في مشاهدة سلوك الفتيات اللئيمات تجاه فتاة أخرى في صمت يعني أنه ليس لديك مشكلة في ذلك، وهذا خطأ. يجب أن تعلم ابنتك أنها لا ينبغي أن تكون متفرجاً، من الأفضل الابتعاد عن مثل هذه المواقف إذا لم تتمكن من الاعتراض عليها. مع عدم وجود جمهور للترفيه، قد يفقدون الاهتمام بالتنمر.

إبلاغ الكبار:

في بعض الأحيان، هناك احتمالات بأن الأمور تخرج عن السيطرة. في مثل هذه المواقف، من الجيد إبلاغ شخص بالغ يمكنه التعامل مع الموقف. يمكن لابنتك إبلاغ المعلم بالمعاملة غير العادلة للفتيات اللئيمات وتطلب من المعلم المساعدة. قد لا يكشف المعلم عن هوية ابنتك ولكنه يتمكن من تسوية الموقف بأفضل طريقة ممكنة.

كن جزءاً من منطقة التجارة التفضيلية:

يمنحك كونك جزءاً من جمعية الآباء والمعلمين (PTA) إمكانية الوصول إلى معلومات داخلية حول التطورات في المدرسة. أيضاً، يمكنك التعرف على المعلمين والآباء الآخرين. إذا كانت ابنتك تزعجها بعض الفتيات، فيمكنك رفع مستوى الوعي بشأن هذه المشكلات في اجتماعات جمعية الآباء والمعلمين وإيجاد وسائل للحد من حالات التنمر. بهذه الطريقة يمكنك أيضاً مساعدة العديد من الفتيات الأخريات من ضحايا الفتيات اللئيمات.

أن تكوني فتاة ليس بالأمر السهل. إنه سن العطاء حيث تشعر الفتيات بالكثير من عدم الأمان بشأن أنفسهن، وأي تحرش يمكن أن يترك ندبة مدى الحياة في أذهانهن. من المهم أن يكون الآباء على دراية بما كانت تفعله بناتهم في المدرسة وخارجها. يجب على كل والد أن يراقب سلوك ابنته، ويجب التعرف على أي تغيير قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.