- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا يجب أن يكون فعالاً بنسبة 80٪ للوقاية من الجائحة.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد نموذج حسابي جديد أن لقاح COVID-19 يجب أن يكون فعالاً بنسبة 80٪ على الأقل لتحقيق "العودة إلى الوضع الطبيعي" بشكل كامل.ووفقا للمجلة الأمريكية للطب الوقائي، التي نشرتها مجلة " Elsevier " ، يتسابق الباحثون في جميع أنحاء العالم لإيجاد لقاح COVID-19 للقضاء على الحاجة إلى التباعد الاجتماعي ، وارتداء الأقنعة ، والحد من التجمعات الشخصية.
في دراسة جديدة ، وجد نموذج محاكاة الكمبيوتر أنه إذا تم تطعيم 75 % من السكان ، فيجب أن يتمتع اللقاح بفعالية (القدرة على الحماية من العدوى) بنسبة 70 % على الأقل لمنع الوباء و 80 % على الأقل لإخماده.
اللقاحات يجب أن تحمى بنسبة805
وإذا تم تطعيم 60 % فقط من السكان ، فيجب أن يكون حوالي 80 % للوقاية من الوباء و 100 % للقضاء على الوباء المستمر.
ووفقا للباحثين، فمن المهم أن نتذكر أن اللقاح مثل العديد من المنتجات الأخرى - ما يهم ليس فقط توفر المنتج ، ولكن أيضًا مدى فعاليته." وقال المحققون إن نتائج دراستهم يمكن أن توفر أهدافًا لمطوري اللقاحات بالإضافة إلى تشكيل التوقعات لصانعي السياسات وقادة الأعمال وعامة الناس.
وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، في تصريحات صحفية، أن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من التمويل للمضي قدما بالمبادرة، والتي تهدف إلى توفير 2 مليار جرعة على الأقل من لقاح آمن وفعال ضد "كورونا" بحلول نهاية 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاح كورونا يجب أن يكون فعالاً بنسبة 80٪ للوقاية من الجائحة.. دراسة توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.