شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار «اللمبي 8 جيجا»: إيلون ماسك يعرض تجربة ربط الدماغ البشري بالكمبيوتر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط البحث عن لقاح لفيروس كورونا المستجد، يشهد العالم اختراق تكنولوجي آخر سيُكون له الأثر الأكبر على البشرية وفقًا لأحدث اختراع لـرائد الأعمال «إيلون ماسك».

ووعد «ماسك»، بإظهار واجهة وظيفية بين الدماغ وجهاز الكمبيوتر، قائلاً أن إن شركته «الغامضة» «Neuralink» للتكنولوجيا العصبية ستعرض جهازًا، قد يكون واحدًا من أولى «واجهات الدماغ والآلة ذات النطاق الترددي الفائق لربط البشر وأجهزة الكمبيوتر.» بحسب ما نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

ووفقًا للصحيفة، تعمل شركة Neuralink على تطويرها لدمج أدمغة البشر بالذكاء الاصطناعي، حيث يهدف «ماسك»، إلى إيجاد جهاز قابل للزرع داخل دماغ الانسان يتيح للأشخاص التحكم في الهواتف أو أجهزة الحاسب بأذهانهم.

وبحسب تقرير نشره موقع «ذا فيرج»، جاء فيه أن الشركة منذ سنوات تريد الاتصال بالدماغ باستخدام أقطاب كهربائية مرنة أرفع من شعرة الإنسان، أُطلقلت عليها «الخيوط»، والتى تستخدم كلا من أجهزة واجهة الدماغ وجهاز الكمبيوتر، أقطابًا كهربائية صلبة لتحقيق هذا الهدف، مما قد يتسبب في تلفها. بينما ان تم إدخال أقطاب كهربائية مرنة، فستكون مهمة أكثر دقة وأكثر كفاءة وهو ما تقوم به الشركة منذ فترة.

ووفقًا لـ «الاندبندنت»، تأمل شركة «Neuralink» على أن تجعل عملية تركيب واجهة الدماغ والحاسوب غير جراحية مثل جراحة العيون بالليزك، حتى إنها تلغي الحاجة إلى استخدام التخدير العام.

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