ما هى المخاطر المحتملة للحمل المتأخر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن للمرأة أن تحمل في أي وقت قبل انقطاع الطمث ، ولكن هذا لا يعني أن الحمل المتأخر يكون سلسًا مثل حالات الحمل المبكر. فالنساء اللاتي يخترن أن يصبحن أمهات في العشرينات من العمر أقل عرضة للإصابة بمضاعفات أثناء الحمل، ولكن قد لا يحدث العكس في الثلاثينيات خاصة في أواخر الثلاثينات، ولكن بالطبع هناك استثناءات.
هل يصعب الحمل في السنوات الأخيرة؟وفقًا لتقرير موقع " onlymyhealth" ، مع تقدم المرأة في السن ، يبدأ عدد ونوعية بويضاتها في الانخفاض تدريجياً، ووفقًا للأطباء ، تصبح فرص النساء فوق سن الـ 35 عامًا ضئيلة، حيث تبدأ الخصوبة في الانخفاض حول سن 32 ، وبوصولها إلى أواخر الثلاثينيات ، تظهر انخفاضًا عميقًا.
يمكن لتقنيات الإنجاب مثل الإخصاب في المختبر أو التلقيح الاصطناعي أن تساعد هؤلاء الأزواج على الحمل ولكن حتى معدل النجاح لدى الأزواج الأكبر سنًا منخفض. حسب الأرقام ، فإن فرص نجاح التلقيح الاصطناعي حسب عمر الأم هي:
36٪ من النساء دون سن 35
22٪ بين 37 و 40
13٪ في 41 و 42
6٪ في النساء فوق 42 سنة
على الرغم من أن هذا قد يختلف من امرأة إلى أخرى كما هو الحال في بعض الحالات ، فقد رأينا أيضًا أن النساء فوق سن الخمسين يحملن وينجبن طفلًا سليمًا دون مضاعفات.
مخاطر الإجهاض وولادة جنين ميت في حالات الحمل المتأخرةعلى الرغم من أن حالات الإجهاض يمكن أن تحدث في أي عمر ، إلا أن الخطر يزيد مع تقدم العمر، حيث يكون لدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و 44 عامًا فرصة تبلغ 33 % تقريبًا للإجهاض، والسبب هو وجود بويضات أقدم يسبب مشاكل صبغية في الجنين.
مضاعفات الحمل الأخرى المتأخرةهناك العديد من المشاكل الصحية الأخرى التي قد تواجهها الأم في حالات الحمل المتأخرة. هؤلاء هم:
مشاكل القلب والأوعية الدموية بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وأمراض القلب، فمن المرجح أن تعاني النساء الحوامل فوق سن الأربعين من تسمم الحمل وهي حالة تهدد الحياة. سكري الحمل مشكلة شائعة أيضًا.
هناك العديد من حالات الولادة المبكرة وأوزان المواليد المرتفعة أو المنخفضة بشكل غير طبيعي.
تعتبر المشيمة المنزاحة حالة خطيرة حيث تغطي المشيمة عنق الرحم وقد تسبب الولادة المبكرة وولادة جنين ميت.
خطر حدوث تشوهات في الطفل المولود من أم عجوز مرتفع للغاية، وتشمل العيوب الخلقية وغيرها من مشاكل الكروموسومات.
يجب على المرأة استشارة طبيب نسائي قبل التخطيط للحمل، فيمكن للطبيب أن يوجهك بشأن العملية والمضاعفات المحتملة خاصة إذا كنت تخططين للحمل في وقت متأخر.
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