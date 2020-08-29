شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من تصرف خاطئ يؤدي إلى حدوث مضاعفات لدي مرضى «السكري» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري الباطنية والغدد الصماء والسكري ناصر الجهني، من تصرف خاطئ لمرضى السكري من النوع الثاني يؤدي إلى حدوث مضاعفات ببعض أعضاء الجسم.

وقال ” الجهني” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”: “إن البعض للأسف يهمل في علاج السكري من النوع الثاني لأنه لا يشعر بأعراض أو يشعر بأعراض خفيفة”.

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وأضاف: “يقوم المريض بإيقاف الأدوية من نفسه ولا يتبع الحمية الغذائية ولا يتابع مع الطبيب إلا بعد سنوات، وذلك بعد حدوث المضاعفات المزمنة لداء السكري على القلب أو الكلى أو العينين أو الأعصاب وبعدها قد يصعب العلاج”.