شكرا لقرائتكم خبر عن عينات من المقابر تكشف إصابة أشخاص فى العصور الوسطى بالدودة الطفيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة أجريت على المئات من عينات القبور أن الديدان الطفيلية قد أصابت أحشاء شخص من كل أربعة أشخاص يعيشون في أوروبا خلال العصور الوسطى، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية،حيث تتغذى الديدان المعروفة للخبراء باسم الديدان الطفيلية ، وتشمل السوط والديدان الشريطية - عن طريق سرقة العناصر الغذائية من مضيفيها ، مما قد يؤدي إلى الضعف والمرض، ووفقًا للباحثين من جامعة أكسفورد ، فإن نتائج الدراسة يمكن أن تساعد في مكافحة عدوى الديدان في البلدان التي لا يزال فيها هذا المرض مستوطنًا اليوم.

بينما لم تعد الديدان الطفيلية مستوطنة في أوروبا ، تشير التقديرات إلى أنها تصيب حوالي 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم اليوم، تنتشر الديدان الطفيلية بين العوائل عن طريق بيضها ، مما يترك الجسم داخل البراز ويمكن أن يلوث التربة والمياه، يمكن أن يتراوح تأثيرها من الأعراض الخفيفة فقط إلى سوء التغذية المزمن والضعف الجسدي، مع انتشار الحالات الأخيرة بين الأطفال المصابين.

في دراستهم ، أخذ خبير الأمراض المعدية أدريان سميث من جامعة أكسفورد وزملاؤه عينات من الحوض البشري من 589 قبرًا مدفونًا عبر سبعة مواقع أوروبية مختلفة يعود تاريخها إلى ما بين عامي 680 و 1700، من بين هذه المواقع ، كان اثنان في ألمانيا ، واثنان في جمهورية التشيك ، بينما كان الباقي في المملكة المتحدة - وشملت كاتدرائية ورسستر ، وهايماركت سابقًا في يورك وستوك كواي في إبسويتش.

Advertisements

قام الفريق أيضًا بتحليل التركيبة السكانية لكل موقع قبر لتقييم التأثيرات التي قد تحدثها العوامل بما في ذلك العمر والجنس والموقع المجتمعي على معدلات الإصابة بالديدان الطفيلية في ذلك الوقت.

حدد الفريق نوعين من الديدان الخيطية المنقولة بالتربة، بناءً على ذلك ، قدر الباحثون معدلات الإصابة بالديدان الخيطية في سكان العصور الوسطى بنسبة 8.5 في المائة بالنسبة لـ T. trichiura و 25.1 في المائة بالنسبة للأسكاريس - وهي أرقام مماثلة لتلك التي شوهدت في السكان المصابين حديثًا بالعدوى المستوطنة.

لم تكن هناك فروق ملحوظة في معدلات الإصابة حسب الجنس أو حجم المجتمع ، ولكن العدوى كانت أكثر شيوعًا بين الأطفال.

قال الدكتور سميث: "نظرًا لأن انتشار عدوى الديدان الطفيلية المنقولة في التربة في العصور الوسطى يعكس تلك الموجودة في البلدان الموبوءة الحديثة ، فإن العوامل التي تؤثر على انخفاض الديدان الطفيلية في أوروبا قد تساعد أيضًا في حملات التدخل الحديثة".