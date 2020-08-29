اتجاه كورونا في مصر بدأ يعكس مساره

السبت 29 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الجمعة، تسجيل 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و20 وفاة، نزولا من 237 إصابة و25 وفاة، أمس الخميس.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو98285 حالة، من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و 5362 حالة وفاة".

وسجلت مصر أقل من 100 إصابة جديدة بالفيروس قبل أيام، وكان تحديدا 89 في 22 أغسطس، وهو أقل رقم خلال 5 شهور كاملة، لكن الأرقام عاودت الارتفاع منذ ذلك الحين، قبل أن تنزل اليوم الجمعة.

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وأضاف أن الوزارة "تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس، تشمل حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.