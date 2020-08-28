كورونا يفاقم آلام لبنان.. الإصابات تتجاوز 15 ألفا

تخطت الإصابات بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الجمعة، عتبة 15 ألفاً في لبنان، تزامناً مع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق العام تحت ضغط قطاعات اقتصادية عدة، في خطوة تثير مخاوف القطاع الطبي الذي يواجه أزمات متعددة.



وسجلت وزارة الصحة 676 إصابة جديدة وحالتي وفاة، ما رفع إجمالي الحالات المثبتة إلى 15613 إصابة بينها 148 وفاة. وخلال 10 أيام فقط، تم تسجيل 5855 إصابة جديدة، أي أكثر من ثلث العدد الإجمالي للإصابات.

وسجّل لبنان معدلات إصابة يومية قياسية، خصوصاً بعد الانفجار المروع في مرفأ بيروت، الذي تسبّب بمقتل أكثر من 180 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين، ما رتّب عبئاً كبيراً على المستشفيات، التي خرج عدد منها من الخدمة.





وأمام التفشّي المتزايد للفيروس، أعادت السلطات فرض تدابير الإغلاق العام لأسبوعين بدءاً من يوم الجمعة الماضي مع حظر تجول منذ 6 مساء حتى 6 صباحاً.

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إلا أن قطاعات اقتصادية ومنتجة أبدت اعتراضها على إجراءات الإغلاق التي تأتي في خضم انهيار اقتصادي متسارع، ما دفع السلطات تحت الضغط إلى تعديل توقيت حظر التجول والسماح للمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية بفتح أبوابها حتى 10 مساء (19,00 ت غ)، على ألا يزيد عدد مرتاديها عن 50%.

وانتقد الدكتور فراس أبيض، مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، المرفق الرئيسي الذي يقود جهود التصدي للوباء، تخفيف الإجراءات.





وكتب في تغريدة "لم يكن موفقاً تزامن قيام السلطات بتخفيف إجراءات الإغلاق الجزئي مع اليوم الذي أعلن فيه لبنان عن أكبر عدد من الحالات الجديدة" في إشارة إلى يوم الخميس الذي سجّل معدل إصابات قياسي.

وأضاف "لم يكن هناك تبرير رسمي للقرار، على الرغم من أنه من الواضح أن أهداف الإغلاق لم تتحقق بعد".

وفاقمت إجراءات الإغلاق من تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، كما ضاعف انفجار المرفأ الضغوط على المستشفيات والطواقم الطبية المنهكة أساساً.