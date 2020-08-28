شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو Citriodiol طارد الحشرات وهل يحمى من فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلن علماء وزارة الدفاع البريطانية، أن طاردا للحشرات أثبت فعاليته في توفير الحماية ضد فيروس كورونا، نعرض فى التقرير التالى كل ما تريد معرفته عن النوع المخصص للحشرات.



رش الحشرات

ما هو سيتريوديول وفيم تستخدم؟؟ ما هو سيتريوديول وفيم تستخدم؟؟

Citriodiol هو طارد طبيعي للحشرات وهو مشتق من زيت شجرة الكينا citriodora - المعروفة باسم الليمون الكافور، وتشبه المادة رائحة المنثول وقد استخدمت في طارد الحشرات منذ الستينيات.

وفقا لتقرير جريدة " Thesun" البريطانية، فإن المركب العضوي عديم اللون هو العنصر النشط في المواد الطاردة مثل Mosi-guard ، ويتكلف حوالي 7 جنيهات إسترلينية لزجاجة 75 مل، وتُستخدم المادة الكيميائية الطبيعية لردع الحشرات والبعوض من لدغ الجلد وتهيجه.

وقالت جاكلين واتسون ، المديرة العامة لشركة Citrefine: "نحن متحمسون جدًا لهذه النتائج ولدينا العديد من الدراسات الجديدة إما التي تخضع بالفعل للمختبرات أو المخطط لها".

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رش الحشرات وقتل فيروس كورونا

هل طارد الحشرات يقي من فيروس كورونا؟قام العلماء في وزارة الدفاع باختبار Mosi-guard ، وهو بخاخ أساسه Citriodiol ، على البلاستيك والجلد الاصطناعي في مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع في بورتون داون ، ويلتشير ببريطانيا. هل طارد الحشرات يقي من فيروس كورونا؟قام العلماء في وزارة الدفاع باختبار Mosi-guard ، وهو بخاخ أساسه Citriodiol ، على البلاستيك والجلد الاصطناعي في مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع في بورتون داون ، ويلتشير ببريطانيا.

تم إعطاء الرذاذ لأفراد الجيش منذ أبريل ، حيث من المعروف أنه يقتل سلالات أخرى من فيروس كورونا، وقال جيريمي كوين ، وزير دفاع صغير ، إن البحث وجد أن البخاخات التي تحتوي على Citriodiol "يمكن أن تقتل الفيروس".

لكن العلماء يحذرون: "ليس لدينا بيانات تتعلق بالتركيز المطبق تجريبيًا على مادة اللاتكس والتركيز الناتج عن تطبيق رذاذ وفرك Mosi-guard على جلد الإنسان."

ومع ذلك ، أظهر البحث أن Citriodiol له خصائص مضادة للفيروسات، وبعد ساعة كان هناك "فقدان بعض الفيروسات القابلة للتعافي" على سطح اللاتكس.