هذه الأطعمة تضبط لك نسب السكر في الدم..تعرف إليها

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:17 مساءً - “قل لي ماذا تأكل أقل لك أمراضك” فإن أنظمتنا الغذائية السيئة أساس الأمراض لا سيما المزمنة منها، أو المرحلية حتى، فحين نقوم بتنظيم أغذيتنا وتناول المأكولات والأطعمة الصحية، نجد تحسنا على مختلف الأصعدة، خارجيا وداخليا.

وتعتبر أنماط حياتك وعلى رأسها العادات الغذائية، أمورا أساسية في التحكم في مستويات ونسب السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري.

ويقول موقع “تايمز نيوز ناو” أن الإصابة بمرض السكري لا يعني أنه يجب عليه التخلي عن جميع أطباقك المفضلة، ولكن مجرد تضمين بعض أطعمة يمكنها أن تساعد بصورة كبيرة في التحكم بمستويات السكر في الدم.

وعدد الموقع 5 أطعمة من شأنها ضبط السكر في الدم :

الخضروات الورقية:

السبانخ واللفت والخضروات الورقية الأخرى، منخفضة السعرات الحرارية، ولكنها غنية بالمغذيات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم وحماية قلبك وعينيك من بين العديد من الفوائد.

كما أنها مصادر جيدة للعديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي، الذي قد يقلل من علامات الالتهاب ويزيد من قوة تحمل الإنسان لنقص السكر أو ارتفاع ضغط الدم.

البيض:

سواء كنت مصابًا بمرض السكري أم لا، فإن تضمين هذا الطعام الفائق في نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك على تحقيق فوائد صحية هائلة.

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يعتبر البيض، في الواقع، “البروتين المثالي” لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية بالكميات التي يحتاجها جسمك للحفاظ على صحتك.

يحسن تناول البيض مستويات الكوليسترول الجيد ويقلل الالتهاب ويحسن حساسية الأنسولين.

على سبيل المثال، أظهرت إحدى الدراسات أن تناول بيضتين كجزء من نظام غذائي عالي البروتين أدى إلى تحسين مستويات السكر في الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

ويحتوي البيض أيضًا على كميات كبيرة من اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادات الأكسدة التي تدعم صحة عينيك.

الأسماك الدهنية:

تعتبر الدهون مثل السردين والسلمون والرنجة، إضافة رائعة لنظام غذائي خاص بمرض السكري.

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرا ممتازا لأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي قد تقلل الالتهاب وتحسن صحة القلب.

نظرًا لأن مرضى السكر لديهم مخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فإن الحصول على ما يكفي من هذه الدهون يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في إدارة مرض السكري وكذلك تقليل المضاعفات الناجمة عن هذه