لتحمي نفسك.. تعرف على أعراض ومخاطر دهون الكبد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:17 مساءً - منذ 54 دقيقة

الدهون تعتبر من أكبر المخاطر التي تهدد صحة الكبد

حذر مركز طبي من أسلوب الحياة الغير صحي للكثيرين خاصة فيما يتعلق بالنظام الغذائي والاعتماد بشكل كبير على الوجبات السريعة المشبعة بالدهون والتي تهدد صحة الكبد .

قال المركز الألماني الاتحادي للتوعية الصحية إن ‫أسلوب الحياة غير الصحي يرفع خطر الإصابة بالكبد الدهني، موضحا أن أسلوب ‫الحياة غير الصحي يتمثل في تناول الدهون بكثرة وشرب الخمر وقلة الحركة.

ومرض “الكبد الدهني” (Fatty liver disease) هو حالة تتراكم فيها الدهون في الكبد، مما قد يقود إلى مضاعفات.

‫وأضاف المركز الألماني أن الإصابة بالكبد الدهني غالبا ما تُكتشف ‫بعد وقت طويل؛ مضيفا أن الأعراض في البداية تكون عامة مثل:

1- التعب.

2- الإرهاق.

3- الشعور بالضغط في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

أما الأعراض المميزة للكبد الدهني، فتظهر في مرحلة متأخرة للغاية، وتتمثل في:

1- اصفرار العين والبشرة.

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2- الحكة.

3- التقيؤ.

4- الآلام.

‫لذا ينبغي تشخيص الكبد الدهني مبكرا، وذلك بإجراء فحوصات منتظمة لاكتشاف ‫التغيرات الطارئة على وظائف الكبد من أجل تجنب العواقب الوخيمة المترتبة ‫عليه، والتي تصل إلى حد الإصابة بسرطان الكبد.

ويمكن تجنب الكبد الدهني من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يتمثل في:

1- الابتعاد عن الخمر.

2- الإقلال من الدهون.

3- إنقاص الوزن (إذا كان الشخص يعاني من السمنة).

4- ضبط نسبة السكر بالدم (إذا كان الشخص مصابا بالسكري).

5- المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.