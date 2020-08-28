شكرا لقرائتكم خبر عن لمن يتناول دواء الكولسترول.. 4 فحوصات يجب متابعتها بصورة منتظمة مع الطبيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير نصح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين المرضى الذين يتناولون دواء خاص بتخفيض الكولسترول بضرورة إجراء 4 فحوصات ضرورية ومتابعتها مع الطبيب المعالج دوريًا. Advertisements وقال “النمر” عبر تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: “لمن يتناول دواء الكولسترول: يجب متابعة وظائف الكبد، وإنزيم العضلات، ووظائف الكلى، وتحليل زلال البول بصورة منتظمة ودقيقة تحت إشراف الطبيب المعالج”.

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