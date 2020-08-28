كورونا يهاجم فرنسا مجددا.. 7000 إصابة خلال 24 ساعة

الخليج 365الجمعة 2020/8/28 10:01 م بتوقيت أبوظبي
عاود وباء كوفيد-19 تفشيه بشكل "متسارع" في فرنسا حيث تم تسجيل أكثر من 7000 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أفادت المديرية العامة للصحة، الجمعة.
وحذر بيان المديرية من أن "حركة تفشي الوباء متسارعة" إذ تم تسجيل 7379 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة مقابل 6111 الخميس، و5429 الأربعاء.
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