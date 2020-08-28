صحة ورشاقة

العلماء يتوصلون لاختبار دم يتنبأ بالأشخاص المعرضين لخطر الذهان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة دبلن بأيرلندا أن اختبار مستويات بعض البروتينات في عينات الدم يمكن أن يتنبأ بما إذا كان الشخص المعرض لخطر الإصابة بالذهان من المحتمل أن يصاب باضطراب ذهاني بعد سنوات، حيث يمكن أن يساعد اختبار دم جديد الأطباء في مراقبة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة باضطرابات نفسية.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية يبحث الاختبار عن مؤشرات حيوية محددة للبروتين في عينات الدم لأولئك الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض نفسية، ويمكن أن يساعد في التنبؤ بمن من المرجح أن يصاب بالذهان في المستقبل.

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بناءً على معايير معينة ، مثل الأعراض الذهانية الخفيفة أو القصيرة ، يُعتبر بعض الأشخاص معرضين سريريًا لخطر الإصابة باضطراب ذهاني ، مثل الفصام ومع ذلك ، فإن 20٪ إلى 30٪ فقط من هؤلاء الأشخاص سيصابون بالفعل باضطراب ذهاني.

قام الباحثون بتحليل عينات الدم المأخوذة من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالذهان، تمت متابعة هؤلاء الأفراد لعدة سنوات لمعرفة من أصيب وما لم يصاب باضطراب ذهاني.

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بعد تقييم البروتينات في عينات الدم واستخدام التعلم الآلي لتحليل هذه البيانات ، تمكن العلماء من العثور على أنماط من البروتينات في عينات الدم المبكرة التي يمكن أن تتنبأ بمن أصيب أو لم يصاب باضطراب ذهاني عند المتابعة.

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العديد من هذه البروتينات متورطة في الالتهاب ، مما يشير إلى أن هناك تغييرات مبكرة في جهاز المناعة لدى الأشخاص الذين يصابون باضطراب ذهاني تشير النتائج أيضًا إلى أنه من الممكن التنبؤ بنتائجها باستخدام عينات الدم المأخوذة مسبقًا عدة سنوات.

اعتمد الاختبار الأكثر دقة على أكثر 10 بروتينات تنبؤية لقد حددت بشكل صحيح أولئك الذين سيواصلون تطوير اضطراب ذهاني في 93 ٪ من الحالات عالية الخطورة ، وحددت بشكل صحيح أولئك الذين لن يصابوا في 80 ٪ من الحالات.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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