شكرا لقرائتكم خبر عن أغلب مرضى COVID-19 لا يحتاجون إلى مضادات حيوية.. دراسة أمريكية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أن أكثر من نصف المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الاشتباه في إصابتهم بـ COVID-19 في ولاية ميشيجان الأمريكية خلال أشهر الذروة، تلقوا المضادات الحيوية فور وصولهم ، فقط في حالة إصابتهم بعدوى بكتيرية بالإضافة إلى الفيروس، ولكن سرعان ما أظهرت الاختبارات أن 96.5٪ منهم مصابون فقط بفيروس كورونا ، الذي لا تؤثر عليه المضادات الحيوية.



مرضى كورونا لا يحتاجون مضادات حيوية

الورقة الجديدة ، التي نُشرت في مجلة Clinical Infectious Diseases من قبل فريق من جامعة ميشيجان ، تستند إلى بيانات من أكثر من 1700 مريض في المستشفى.

جاءت البيانات من 38 مستشفى تشارك في جهد هائل على مستوى الولاية يسمى Mi-COVID19 تم إطلاقه في غضون أسابيع من تشخيص الحالة الأولى لـ COVID-19 في ميشيجان في 10 مارس.

خلال شهري (مارس) وأبريل ، كانت ولاية ميشيجان واحدة من أوائل ولايات الدولة التي تعتبر نقطة ساخنة ، ويأمل المؤلفون أن تساعد البيانات الجديدة فرق رعاية المرضى في النقاط الساخنة الحالية والمستقبلية.

بالإضافة إلى الإفراط في استخدام المضادات الحيوية على نطاق واسع ، تُظهر الدراسة أن المستشفيات تباينت على نطاق واسع في استخدامها للمضادات الحيوية، بين الأشخاص الذين دخلوا المستشفى حديثًا للاشتباه في الإصابة بفيروس COVID-19.

في بعض الحالات ، استقبلهم ربع المرضى المشتبه في إصابتهم بـ COVID-19 فقط في غضون يومين من دخول المستشفى ، بينما في حالات أخرى ، استقبلهم جميعهم تقريبًا.

Advertisements

مع مرور الوقت ، واختصار وقت اختبار COVID-19 ، انخفض استخدام المضادات الحيوية - لكنه ظل مرتفعا للغاية ، كما تقول فاليري فون ، دكتوراه في الطب ، ماجستير ، المؤلف الرئيسي للدراسة وطبيب المستشفى الذي ساعد في إطلاق ميشيغان ميديسنز وحدات العناية المركزة COVID-19.

وأضاف المؤلف الرئيسى: "لكل مريض ثبتت إصابته في النهاية بكل من -Cov2 وعدوى بكتيرية متزامنة كانت موجودة عند وصولهم ، تلقى 20 مريضًا آخر المضادات الحيوية، ولكن تبين أنهم لا يحتاجون إليها".

تظهر هذه البيانات الأهمية الحاسمة للاختبار المبكر والمناسب ، مع التحول السريع ، لضمان الاستخدام المناسب للمضادات الحيوية وتقليل الضرر غير الضروري."

بالإضافة إلى تعريض المرضى لخطر العدوى الانتهازية مثل المطثية العسيرة التي يمكن أن تزيد احتمالات شفائهم سوءًا ، فإن المضادات الحيوية تشكل أيضًا خطرًا أكبر لتغذية وباء البكتيريا المقاومة للأدوية، التي ابتليت بها بالفعل العديد من المستشفيات ويمكن أن تعرض المرضى والموظفين للخطر.

كان كبار السن والأشخاص الذين أتوا إلى المستشفى من دار لرعاية المسنين والأشخاص الذين تم إدخالهم مباشرة إلى العناية المركزة أكثر عرضة للإصابة بعدوى بكتيرية بالإضافة إلى فيروس كورونا. وتوفي نصف هؤلاء المرضى مقارنة بـ 18٪ من غير المصابين بعدوى بكتيرية.