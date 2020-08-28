شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تعرف على أهمية أشعة الرنين المغناطيسى القطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستخدم فحص التصوير بالرنين المغناطيسي وموجات الراديو لالتقاط الصور داخل الجسم دون إجراء شق جراحي، يسمح الفحص للطبيب برؤية الأنسجة الرخوة في الجسم ، مثل العضلات والأعضاء ، بالإضافة إلى العظام، يمكن إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي على أي جزء من الجسم يفحص التصوير بالرنين المغناطيسي القطني على وجه التحديد الجزء القطني من العمود الفقري المنطقة التي تنشأ فيها مشاكل الظهر عادةً.

ووفقا لتقرير لموقع healthline يتكون العمود الفقري القطني العجزي من خمسة عظام فقرية قطنية L1 حتى L5 ، والعجز ("الدرع" العظمي أسفل العمود الفقري) ، والعصعص (عظم الذنب) يتكون العمود الفقري القطني العجزي أيضًا من أوعية دموية كبيرة وأعصاب وأوتار وأربطة وغضاريف.

لماذا يتم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي القطني

قد يوصي الطبيب بإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي لتشخيص أو علاج مشاكل العمود الفقري بشكل أفضل قد يكون الألم أو المرض أو العدوى أو العوامل الأخرى المرتبطة بالإصابة سببًا للحاله، قد يطلب الطبيب إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي القطني إذا كانت لدي الشخص الأعراض التالية:

آلام الظهر المصحوبة بالحمى، العيوب الخلقية التي تؤثر على عمودك الفقري، إصابة أسفل العمود الفقري، آلام أسفل الظهر المستمرة أو الشديدة، تصلب متعدد، مشاكل في المثانة، علامات سرطان الدماغ أو العمود الفقري، ضعف أو خدر أو مشاكل أخرى في الساق.

قد يطلب الطبيب أيضًا إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي القطني إذا كان من المقرر إجراء جراحة العمود الفقري سيساعدهم التصوير بالرنين المغناطيسي القطني في التخطيط للإجراء قبل إجراء شق.

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يوفر فحص التصوير بالرنين المغناطيسي نوعًا مختلفًا من الصور عن اختبارات التصوير الأخرى مثل الأشعة السينية أو الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية يُظهر التصوير بالرنين المغناطيسي للعمود الفقري القطني العظام والأقراص والحبل الشوكي والمسافات بين العظام الفقرية حيث تمر الأعصاب.

مخاطر التصوير بالرنين المغناطيسي القطني

على عكس الأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب ، فإن التصوير بالرنين المغناطيسي لا يستخدم الإشعاع المؤين يعتبر بديلاً أكثر أمانًا ، خاصة للنساء الحوامل والأطفال، على الرغم من وجود آثار جانبية في بعض الأحيان ، إلا أنها نادرة للغاية حتى الآن ، لم يتم تسجيل أي آثار جانبية موثقة من موجات الراديو والمغناطيس المستخدمة في الفحص.

المضاعفات الأخرى هي رد فعل تحسسي على الصبغة المتباينة أثناء بعض فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي ، يتم حقن صبغة التباين في مجرى الدم لإعطاء صورة أوضح للأوعية الدموية في المنطقة التي يتم فحصها النوع الأكثر شيوعًا من صبغة التباين هو الجادولينيوم غالبًا ما تكون تفاعلات الحساسية تجاه الصبغة خفيفة ويسهل التحكم فيها بالأدوية

كيف يتم إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي القطني

تبدو آلة التصوير بالرنين المغناطيسي وكأنها كعكة دائرية معدنية وبلاستيكية كبيرة مع مقعد ينزلق بالشخص ببطء إلى وسط الفتحة ستكون آمنًا تمامًا داخل وحول الجهاز إذا اتبعت تعليمات الطبيب وأزلت كل المعادن يمكن أن تستغرق العملية بأكملها من 30 إلى 90 دقيقة.