فوائد تناول الذرة .. للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:43 مساءً -

تناول الحامل للذرة من الأمور الآمنة والصحية للغاية، نظرًا للفوائد الصحية المتعددة للذرة ؛هي محصول يحتوي على المعادن والألياف الغذائية والمغنيسيوم والفيتامينات، لذلك يمكن للحامل تضمين الذرة في نظامها الغذائي، مع الحرص على عدم الإفراط في تناولها؛ تجنباً لآثارها الجانبية. معنا خبيرة التغذية نهى ياسين توضح لنا فوائد ومضار تناول الحامل للذرة. إضافة إلى آثارها الجانبية أيضاً

أهمية الذرة

تعتبر الذرة أحد أهمّ محاصيل الحبوب في العالم وتتميّز بلونها الأصفر؛ كما أنها تأتي في عدّة ألوانٍ أخرى، مثل اللون الأحمر، والبرتقالي، والبنفسجي، والأزرق، والأبيض، والأسود

وتُعدّ الذرة الحلوة من أكثر أصناف الذرة شيوعاً، كما يتم استخدام منتجات الذرة كأحد المكونات الغذائيّة في الأطعمة المُصنّعة، مثل خبز الذرة، أو رقائق شيبس الذرة، بالإضافة إلى دقيق الذرة، وشراب الذرة، وزيت الذرة

الفوائد الصحّية للذرة بعامة

مصدر غنيّ بالألياف: والتي عادةً ما تكون على شكل أليافٍ غير ذائبة في الماء مثل الهيميسيلولوز، والسليولوز ، والليغنين ، تناول كمّيات كافية من الألياف يُساهم في تعزيز عمليّة الهضم، وتقليل خطر الإصابة بمشاكل الأمعاء، ومشاكل الجهاز الهضميّ

يرتبط تناول الذرة بتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك أمراض القلب وبعض أنواع السرطانات، بالإضافة إلى أنّ الكيس الواحد المتوسط الحجم من الفشار والذي يزن 112غراماً، يحتوي على ما يقارب 16 غراماً من الألياف، أي ما يُغطّي 64% من الكميّة المُوصى بها يوميّاً من الألياف للنساء

الذرة مصدر جيّد للبروتين مُقارنةً بالخضروات الأخرى؛ ممّا يجعلها مصدراً جيّداً للبروتين للأشخاص الذين لا يُفضلون تناول مصادر البروتين الحيوانية كالنباتيين، إنّ النظام الغذائيّ الغنيّ بالبروتين يُساهم في عملية نزول الوزن بشكلٍ صحيّ من خلال تقليل الشعور بالجوع، ومساعدة الجسم على حرق المزيد من السعرات الحراريّة.

مصدر غنيّ بمضادات الأكسدة

تحتوي الذرة على كميّات جيّدة من مُضادات الأكسدة ومنها الكاروتينات؛ مثل اللوتين والزيازانثين اللذين يُساهمان في تقليل خطر الإصابة بمرض إعتام عدسة العين ومرض التنكيس ألبقعي المرتبط بالعمر

تناول الذرة يُساهم في الحفاظ على صحة العيون خاصة لدى من يرتفع لديهم خطر الإصابة بأمراضها، بالإضافة إلى أنّ الذرة تعدّ من المصادر الغنيّة بفيتامين ج؛ وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساهم في الحفاظ على خلايا الجسم من التلف، وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل السرطان وأمراض القلب

مصدر غنيّ بالمعادن: تحتوي الذرة على بعض المعادن، مثل البوتاسيوم والذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، والمنغنيز الذي يدخل في تنظيم وظائف الدماغ والأعصاب

بعض المحاذير التي ترتبط باستهلاك الذرة

الحساسية: تُعدّ الإصابة بالحساسية تجاه الذرة أو حبوب اللقاح الخاصة بها أمراً مُمكن الحدوث. من الصعب تشخيص حساسية الذرة، ولكن عادةً ما يتمّ تجنُّب تناول الذرة لتحديد ما إذا كانت أعراض الحساسية تتحسّن عند وقف تناولها أم لا

ومن أعراضها: القشعريرة، والإسهال، وصعوبة التنفّس، وضعف عضلة القلب، وعادةً ما ترتبط حساسية الذرة في بروتين الذرة؛ لذلك قد لا يحتاج الشخص المُصاب بالحساسية بتجنّب تناول منتجات الذرة الخالية من البروتين

تحتوي الذرة على بروتين من نفس مجموع البروتينات التي ينتمي إليها البروتين الموجود في القمح وبعض الحبوب الأخرى الذي عند تناوله من قِبل المرضى المُصابين بحساسية القمح؛ يُسبب لهم ردة فعلٍ تحسسية تشمل أعراضها: الإعياء، والانتفاخ، والإسهال، وفقدان الوزن

تحتوي حبوب الذرة الكاملة على حمض الفايتك الذي يُقلل من امتصاص بعض المعادن الموجودة في الوجبة مثل الحديد والزنك؛ وعلى الرغم من أنّ تناوله لا يُسبب مشاكل لدى الأشخاص الذين يتّبعون نظاماً غذائيّاً متوازناً، إلّا أنّه قد يكون مصدر قلقٍ للذين يعتمد غذاؤهم بشكلٍ رئيسيٍّ على الحبوب والبقوليات

ارتفاع سكر الدم: تُعدّ الذرة من الخضروات النشوية؛ ممّا يعني أنّها تحتوي على السكر والكربوهيدرات التي يُمكن أن ترفع من مستويات السكر في الدم؛ إلّا أنّها تبقى جزءاً صحّياً من النظام الغذائي في حال عدم الإفراط في تناولها

فوائد الذرة للحامل

تُنصح المرأة الحامل بتناول الذرة؛ لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والألياف، بالإضافة إلى أنّها تساعد على الشعور بالشبع دون الحصول على كمّياتٍ كبيرة من السعرات الحرارية

تناول الذرة خلال الحمل آمن وصحي للأم والجنين، نظراً للعناصر الغذائية الموجودة فيه، كما أن تناول الذرة يعمل على تخفيف الإمساك؛ حيث إن الذرة مصدر ممتاز للألياف الغذائية التي تساعد في التغلب على الإمساك

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تقلل من خطر الإعاقات الخلقية: الذرة مصدر غني بأحماض الفوليك، بالتالي هي مفيدة للأجنة، لأنها تقلل من خطر الإصابة بالتشوهات الخلقية للأطفال حديثي الولادة

إن تناول الذرة خلال الحمل يساعد في النمو الصحي لدماغ الجنين، كما أنها تمنع تنكس العضلات؛ الذرة غنية بالعناصر والفيتامينات التي تنتقل من الأم للجنين

تحسن رؤية الطفل

الذرة غنية بمضادات الأكسدة، مثل اللوتين الذي ينتقل من الأم للجنين، والذي يلعب دورًا حيويًا في تحسين البصر عند الطفل بعد الولادة

إن مضادات الأكسدة الموجودة في الذرة قادرة على حماية الأم من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي

الذرة غنية بفيتامين "ب 12"، وهو حيوي لتكوين خلايا الدم، وبالتالي يقي الأم من الإصابة بأنيميا نقص الحديد

الذرة غنية بفيتامين "أ"، لذلك تحافظ على صحة بشرتك وتحسن من مناعتك، وتعزز قوة الذاكرة خلال الحمل

تناول زيت الذرة يساعد في الحد من الكولسترول الضار في جسم الحامل، ويعزز نمو الكولسترول الجيد في الجسم

أضرار أكل الذرة للحامل

الذرة مغذية للغاية عند تناولها خلال الحمل، ولكن عند الإفراط في تناولها، قد تؤدي إلى مشاكل صحية، ومن الآثار الجانبية لتناولها بإفراط هي: اكتساب مزيد من الوزن؛ حيث يمكن أن تؤدي الأحماض الدهنية الموجودة في الذرة إلى مشاكل في القلب

وقد تؤدي الذرة إلى عسر الهضم للنساء الحوامل، الذرة ككل آمنة تمامًا، ولكن يجب تجنب بعض منتجات الذرة خلال الحمل، وتشمل هذه المنتجات: الفشار الذي من الممكن أن يحتوي على مركبات قد تكون سيئة للغاية للأطفال حديثي الولادة، بالتالي يفضل عدم تناولها خلال الحمل كي لا تنتقل للجنين

يحتوي شراب الذرة على كميات كبيرة من المحليات المضافة، وهي ضارة للجنين، كما يفضل تجنب الذرة المعلبة، لأن أي طعام معلب يحتوي على مواد حافظة ضارة جدًا خلال فترة الحمل

كيفية تناول الذرة خلال الحمل

ولتحقيق أقصى استفادة: استهلكي الذرة خلال أيام قليلة من شرائها

امتنعي عن إزالة القشرة للحفاظ على نضارة الذرة، وذلك في حال شراء الذرة بقشرها لتسويتها بالمنزل

خزني الذرة في الثلاجة في حاوية محكمة الغلق، والأفضل تناول الذرة الطازجة بدلًا من الذرة المعلبة أو المجمدة

تجنبي رش المحليات الصناعية على حبات الذرة ، ولا مانع من ضمها إلى نظامك الغذائي مثل: استخدام الذرة الحلوة، فهي إضافة لذيذة للسلطات والشوربة والخبز المحمص والسندوتشات

أضيفي الذرة إلى البيتزا والمكرونة والأكلات الأخرى، لتعزيز مذاقها، كما يمكنك شي كوز الذرة الطازجة وتناوليه مباشرة

ويمكنك أيضاً القيام بغلي كوز الذرة الطازجة أو حبات الذرة، مع إضافة التوابل التي تفضلينها.