18 حيلة لتحسين المهارات الرياضية للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 أغسطس 2020 04:43 مساءً - لم يتبق على الدراسة سوى أيام قليلة، واستعداداً لها وتنمية مهارات الأطفال، فالرياضيات موضوع يتطلب فهماً واضحاً لقواعده الأساسية. كلما كانت الأساسيات أقوى، أصبح من السهل على الأطفال متابعة مفاهيم الرياضيات في الفصول العليا. رغم أن الرياضيات تبدو صعبة ويصعب فهمها، إلا أنها منطقية. وأفضل ما في الأمر أنه يمكن للطفل أن يعمل على حل المشكلات بسهولة إذا كان يعرف بعض الحيل ،في هذا المنشور، نشارك 18 حيلة رياضية ممتعة وسهلة التذكر وسريعة المتابعة للأطفال. شاركها مع أطفالك لتهدئة مخاوفهم وغرس الاهتمام بالموضوع، يوضحها أستاذ الرياضيات عماد محمد.

1. الضرب بتقسيم الأعداد

ضرب الأعداد

هذه الحيلة الرياضية المثيرة مفيدة في ضرب رقمين من رقمين بسهولة وسرعة. فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على إجابة سريعة.

مشكلة - 22 × 15 =؟

قسّم الرقم الأول إلى مضاعفاته، أي 22 = 11 × 2.

اضرب 2 في 15 (2 × 15 = 30) وحاصل ضربهم في 11 (30 × 11 = 330).

إجابة 22 × 15 هي 330.

2. اضرب عدداً من عدة أرقام في 5

ضرب الأعداد

إليك طريقة سريعة لمضاعفة الأرقام الزوجية المتعددة الأرقام في 5.

مشكلة - 222 × 5 =؟

احسب نصف 222، أي 111، واضرب النصف في 10.

111 في عشرة يساوي 1110. وهو نفس الناتج 222 × 5.

3. اضرب عدداً من رقم واحد في 9 باستخدام اليدين

الضرب باستخدام اليدين

ساعد طفلك في المدرسة الابتدائية على ضرب أي رقم بين 1 و10 في 9.

مشكلة - 9 × 5 =؟

حافظ على اليدين في الأمام مع انتشار الأصابع.

ثني الإصبع الخامس (يمثل الإصبع الخامس الرقم الذي يجب أن تضربه في 9) على اليد اليسرى وعد الأصابع غير المثنية. يجب أن تكون الإجابة 4 (الرقم الأول من الإجابة).

عد كل الأصابع غير المثنية على اليد اليمنى. يجب أن تكون الإجابة 5 (الرقم الثاني من الإجابة). الحل النهائي هو 45.

4. اضرب عدداً من عدة أرقام في 9

ضرب الأعداد فى 9



حيلة سريعة لضرب عدد مكون من عدة أرقام في تسعة باستخدام تقنية الطرح.

مشكلة - 122 × 9 =؟

أضف صفراً في نهاية العدد المكون من ثلاثة أرقام والذي تحتاج إلى ضربه في تسعة. في هذه الحالة، العدد المكون من ثلاثة أرقام هو 122، والذي يصبح 1220 بعد إضافة صفر.

اطرح 122 من العدد الجديد المكون من أربعة أرقام لتحصل على إجابتك (1220 - 122 = 1098).

5. اضرب عدداً من عدة أرقام في 11

ضرب

تعلم هذه الحيلة البسيطة طريقة سريعة لمضاعفة رقم مكون من رقمين أو ثلاثة في 11 بسهولة نسبية.

مشكلة - 25 × 11 =؟

أضف 2 إلى 5 وضع المجموع بين الأرقام التي تريد ضربها في 11. الإجابة هي 2 (2 + 5) 5 = 275.

لنفترض أن إضافة الرقم الأوسط يعطي رقماً مكوناً من رقمين، فإن الخدعة تحتوي على خطوة إضافية.

المشكلة - 88 × 11 =؟

بعد الخطوة 1. كما هو موضح أعلاه، ستكون المعادلة الناتجة 8 (16) 8.

أضف 1 (من 16) إلى أول 8 وانقل 6 من القوس. ستكون الإجابة 8 + 1 (68) = 968.

6. قارن الكسور بسهولة

القسمة

يمكن أن تكون المقارنة بين الكسور صعبة، خاصة عندما يكون مقام الكسور غير متماثل. في مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون هذه الحيلة السهلة مفيدة جداً للأطفال.

المشكلة – 7/8 و6/9. أي الكسرين أكبر؟

اضرب بسط الكسر الأول بمقام الكسر الثاني ؛ الجواب هو 63.

اضرب بسط الكسر الثاني بمقام الكسر الأول ؛ الجواب هو 48.

بما أن 63 أكبر من 48. فإن 7-8 أكبر من 6-9.

7. تربيع عدد مكون من رقمين ينتهي بـ1

تربيع عدد

احسب مربع عدد مكون من رقمين ينتهي برقم واحد بهذه الخدعة.

حدد أي رقم مكون من رقمين ينتهي بالرقم 1 واطرح 1 منه. على سبيل المثال، إذا حددت 51، فإن 51 - 1 = 50.

ربّع الفرق، على سبيل المثال، 50 × 50 = 2500. أضف الفرق (50) مرتين إلى مربعه، لتحصل على 2500 + 50 + 50 = 2600.

أضف 1 للإجابة النهائية، أي 2601، وهو مربع 51.

8. تربيع عدد مكون من رقمين ينتهي بـ5

لعب الاعداد

A خدعة الرياضيات للمساعدة في حساب مربع من عدد من رقمين أن ينتهي مع 5.

مشكلة - (85)2 =؟

لتربيع 85، قم أولاً بعمل مربع الرقم الأخير، أي مربع 5 (5 × 5 = 25).

الآن، أضف 1 إلى الرقم الأول (8 + 1 = 9) واضرب الرقم الجديد في الرقم الأول (9 × 8 = 72).

بادئة 72 حتى مربع الرقم الأول (25)، أي 7225، وهو مربع 85.

9. طرح عدد مكون من ثلاثة أرقام من 1000

تحسن المهارات الرياضة

اطرح أعداداً مكونة من ثلاثة أرقام من 1000 بهذه الخطوات البسيطة.

خذ رقماً مكوناً من ثلاثة أرقام، لنقل 576. هنا، الرقم الأول هو 5، والثاني هو 7، والرقم الثالث هو 6.

اطرح الرقم الأول من 9 (9 - 5 = 4)، والرقم الثاني من 9 (9 - 7 = 2)، والثالث من 10 (10 - 6 = 4).

رتب جميع الإجابات الثلاثة بالترتيب وستحصل على 424. هذا هو الفرق بين 1000 و576 (1000 - 576 = 424).

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10. يحتوي على الأرقام 1 و2 و4 و5 و7 و8

يحتوي على الأرقام 1 و2 و4 و5 و7 و8

تُظهر الحيلة المرحة والمثيرة للعقل أن سلسلة الضرب والقسمة لأي عدد بين 1 و6 تعطي إجابة تحتوي على الأرقام 1 و2 و4 و5 و7 و8.

اختر أي رقم طبيعي بين 1 و6. لنقل 4.

اضرب الرقم المحدد في 9 وحاصل الضرب في 111. الإجابة هي 3996.

اضرب 3996 في 1001 واقسم الرد النهائي على 7.

الإجابة هي 571428، وتحتوي على جميع الأرقام التالية - 1 و2 و4 و5 و7 و8.

11. الجواب هو 1089!

الجواب هو 1089!

تُظهر هذه الخدعة السحرية للرياضيات المذهلة أن حساب أي رقم عشوائي مكون من ثلاثة أرقام سيكون دائماً 1089.

حدد رقماً مكوناً من ثلاثة أرقام، لنقل 712. ورتب أرقامه بترتيب تنازلي، 721.

بعد ذلك، رتب الرقم (721) بترتيب تصاعدي (127) واطرحه من الرقم السابق (721 - 127 = 594).

الآن اعكس الأرقام (495) وأضفها إلى شكلها الأصلي (495 + 594 = 1089). ستكون الإجابة في عام 1089.

12. خمن العمر والتغيير

خمن العمر والتغيير

إليك طريقة لمعرفة عمر الشخص والتغيير الذي يحمله في حقيبته - جيبه باتباع بعض الخطوات البسيطة. يمكن لطفلك تجربة هذه الحيلة الممتعة مع أصدقائه.

اطلب من الشخص أن يضرب عمره في 2. لذا، افترض أن عمر الشخص هو 15، فإن الإجابة التي ستحصل عليها هي 15 × 2 = 30.

أضف خمسة إلى 30 واضرب الناتج في 50، وهو ما يساوي 1750.

اطرح 365 من 1750 واطلب من الشخص إضافة القيمة الإجمالية للتغيير إلى الإجابة.

افترض أن الشخص لديه ورقتان من فئة 10 روبية كتغيير، ثم 1385 + 20 = 1405.

أضف 115 إلى 1405 للحصول على الإجابة النهائية، وهي 1520. في هذه الإجابة، يشير آخر رقمين إلى مقدار التغيير الإجمالي الذي يمتلكه الشخص، ويمثل الرقمان الأولان عمره - عمرها.

13. سيكون الجواب 37!

سيكون الجواب 37

ستكون إجابة الحساب دائماً 37.

حدد أي رقم مكون من ثلاثة أرقام بنفس الأرقام، مثل 555، واجمع الأرقام الثلاثة (5 + 5 + 5 = 15).

اقسم الرقم الأصلي (555) على مجموع الأرقام، أي 555÷15 = 37.

يمكنك تجربة نفس الحيلة مع أرقام أحادية أخرى، مثل 222، 333. 444. إلخ.

14. التقويم السحري

التقويم السحرى

شحذ مهارات الضرب لدى طفلك بهذه الحيلة. يمكن لطفلك إنشاء شبكة 3 × 3 حول تسعة أرقام في التقويم والعثور على مجموعها في لمح البصر.

افترض أن الأرقام التسعة الموجودة في المربع 3 × 3 هي

14

15

16

21

22

23

28

29

30

حدد الرقم في منتصف المربع واضربه في 9. أي 22 × 9 = 198. إذن، مجموع كل الأرقام في المربع هو 198.

15. حذاء الرياضيات

حذاء الرياضيات

احسب عمر طفلك وحجم حذائه باتباع بعض الخطوات البسيطة.

اضرب مقاس حذائك (عدد صحيح، مثل 8، 7. 10، إلخ) بالرقم 5 وأضف 50 للناتج.

افترض أن مقاس حذائك هو 7، لذا 7 × 5 = 35 و35 + 50 = 85.

اضرب 85 في 20 وأضف 1015 إلى الناتج (85 × 20) + 1015 = 2715.

اطرح سنة ميلادك من 2715.

أي 2715 - 2000 = 715. في الإجابة النهائية، يمثل الرقم الأول (7) مقاس حذائك، ويمثل آخر رقمين (15) عمرك.

16. ستة أرقام تصبح ثلاثة

مهارات رياضية

يتحول الرقم المكون من ستة أرقام إلى ثلاثة أرقام بقسمة الرقم على 7 و11 و13. لتشغيل هذه الخدعة، يكون ترتيب القسمة أمراً مهماً. فيما يلي خطوات بسيطة لفهم كيفية عمل الحيلة.

اكتب عدداً مكوناً من ثلاثة أرقام مرتين واجعله عدداً مكوناً من ستة أرقام، لنقل 789789.

اقسم الرقم على 7 والحاصل على 11. ستكون الإجابة 10257.

الآن قسّم الإجابة (10257) على 13، وستكون الإجابة النهائية هي الأرقام الثلاثة المستخدمة في تكوين العدد المكون من ستة أرقام، أي 789!

يمكنك تجربة هذه الحيلة باستخدام أي عدد مكون من ستة أرقام بحيث تكون الأرقام الثلاثة الأخيرة مماثلة للأرقام الثلاثة الأولى.

17. قواعد القسمة بسيطة للغاية

قواعد القسمة

لست مضطراً إلى الحساب لمعرفة ما إذا كان الرقم قابلاً للقسمة على قاسم ثابت. يمكن أن تساعدك قواعد القسمة البسيطة على معرفة القابلية للقسمة وإجراء العمليات الحسابية بشكل أسرع.

قواعد القسمة

الرقم هو

يقبل القسمة على اثنين إذا كان الرقم الأخير من الرقم هو مضاعف 2.

يقبل القسمة على 3 إذا كان مجموع كل الأرقام يقبل القسمة على 3.

يقبل القسمة على 4 إذا كان آخر رقمين يقبلان القسمة على 4.

يقبل القسمة على 5 إذا كان الرقم الأخير من الرقم 0 أو 5.

يقبل القسمة على 6 إذا كان الرقم زوجياً وقابل للقسمة على 2 و3.

يقبل القسمة على 9 إذا كان مجموع كل الأرقام يقبل القسمة على 9.

يقبل القسمة على 10 إذا كان الرقم ينتهي بـ0.

يقبل القسمة على 12 إذا كان مجموع كل الأرقام يقبل القسمة على 3 والرقم المكون من آخر رقمين يقبل القسمة على 4.

18. القسمة بطرح

القسمة هى الطرح

القسمة هي الطرح المتكرر، وهذه الحيلة الحسابية البسيطة تستخدم هذا المفهوم لجعل قسمة الأعداد المكونة من ثلاثة أرقام أقل ترويعاً للأطفال.

مشكلة – 168÷24 =؟

في هذه الحيلة، اطرح المقسوم عليه (24) من المقسوم (168). الجواب هو 144.

استمر في طرح الإجابة بـ24 حتى تحصل على رقم أقل من 24. في المثال أعلاه، يتم طرح 24 7 مرات (بما في ذلك الخطوة 1) للحصول على رقم أقل من 24.

عدد مرات طرح 24 يعطيك حاص