تكبير المؤخرة .. 9 أطعمة تساعدك على ذلك

قد تعتقدين أنّك قمت بكلّ ما بوسعك من أجل الحصول على مؤخرة منتفخة: تمارين، وصفات،... لماذا؟ لأنّك ربما لا تعلمين أنّه عليك تنفيذ خطوة إضافية: أن تحسني اختيار أطعمتك، فلكي تحصلي على النتيجة التي تريدين، أي النجاح في تكبير مؤخرتك، ليس عليك أن تتبعي حمية من نوع ما، بل، بكل بساطة، أن تنتقي مكونات أطباقك بدقّة، بحيث تتناولين تلك التي تعزز عملية انتفاخ العضلات لديك. فما هي؟

الماكريل

تناوليه لأنّ عضلاتك تحتاج، لتنمو، إلى كمية كبيرة من البروتين. وفي هذه الحالة، يعتبر سمك الماكريل خياراً مثالياً بالنسبة إليك. فهو غنيّ بأحماض الأوميغا 3 ويساعد جسمك على الحفاظ على النسبة التي يحتاج إليها لتكوين عضلاته من البروتين.

الفليفلة الحمراء

كما تعلمين، يحتوي هذا النوع من الخضار على نسبة مرتفعة من الفيتامين C، ما يعني أنّه يحفز عملية تكوّن الكولاجين الضروري لنمو أنسجة عضلاتك. وإليك هذه النصيحة، قشّري الفليفلة الحمراء قبل تناولها لأنّ هذا يجعلها سهلة الهضم.

الصويا

لا تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون وتشكل مصدراً مهماً للبروتينات النباتية. كما أنها غنيّة بالأحماض الأمينيّة الضرورية لبناء العضلات و... لانتفاخ المؤخرة. فهل ستترددين في إضافتها إلى وجباتك؟

الكركم

أضيفيه إلى أطباقك من دون تردّد، فهو يحفزّ عملية نمو الخلايا وبناء أنسجة جسمك العضلية ومنها تلك الخاصة بمؤخرتك.

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البيض

نعم، هو غنيّ أيضاً بأحماض الأوميغا 3 وبالفيتامين D. لذا، فهو يساهم في ترميم أنسجتك العضلية وفي الحفاظ على صحتها. وفي حال كنت تريدين الحصول على مؤخرة منتفخة، ندعوك إلى أن تتناولي بيضة واحدة خلال وجبة فطورك اليومية. لكن لا تفعلي ذلك في حال كنت تعانين من ارتفاع مستوى الكوليسترول.

الكينوا

استبدلي مأكولاتك التي تحتوي على النشويات، مثل المعجنات، البطاطا،... بالكينوا، أيّ المصدر النباتي الأبرز للبروتين الكامل وللأحماض الأمينية الأساسيّة الضرورية لتعزيز نمو العضلات وانتفاخها.

الكيوي

تعلمين جيداً أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين C الذي يساعدك في الحفاظ على عضلات صحية. فهذا العنصر المضاد للأكسدة يسهل عملية ازدياد حجم تلك العضلات وحماية خلاياها من التلف.

الريكوتا

ننصحك بتناول هذا النوع من الجبن الضروري لنمو عضلاتك. لماذا؟ لأنّه يحتوي على بروتينات غنية بالأحماض الأمينية. إذاً، أضيفي الريكوتا إلى أنواع السلطة التي تعدّين أو إلى وجبة فطورك.

الخيار

إحرصي على تناوله من دون أن تقومي بتقشيره لأنّ قشر الخيار يحتوي على مكوّن ضروري لعملية تكوّن أنسجة عضلاتك ومنها تلك الخاصة بمؤخرتك. هل تريدين هذا؟