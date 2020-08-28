التهاب القولون التقرحي.. الأعراض والعلاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاجأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي العالم باستقالته من منصبه لأسباب صحية، الجمعة، حيث يعاني من التهاب القولون التقرحي منذ سنوات، لكنه كشف أن حالته ساءت في الفترة الأخيرة.

وقال "آبي"، البالغ من العمر 65 عاما، إنه خشي أن تتأثر قراراته كرئيس للوزراء بمرضه، واعتذر للشعب الياباني لعدم إتمام مدته.





فما هو التهاب القولون التقرحي؟

التهاب القولون التقرحي أحد أمراض الأمعاء الالتهابية التي تسبب التهابا طويل الأمد وتقرحات في الجهاز الهضمي، ووفقا للخبراء، فإنه يؤثر على البطانة الداخلية للأمعاء الغليظة "القولون" والمستقيم، وغالبا ما تظهر أعراضه بشكل تدريجي بمرور الوقت.

ويمكن أن يسبب التهاب القولون التقرحي وهنا وضعفا، وأحيانا، بعض المضاعفات التي قد تهدد الحياة، ورغم عدم وجود علاج شاف له، إلا أن الأدوية قد تساعد في خفض علامات المرض وأعراضه، بل وقد تساعد في السيطرة على المرض لفترة طويلة الأمد.

أسباب التهاب القولون التقرحي

السبب المحدد لالتهاب القولون التقرحي غير معروف، لكن الخبراء يعتقدون أن الاستجابة المناعية غير الطبيعية والوراثة والميكروبيوم والعوامل البيئية يمكن أن تساهم في المرض.

وتقول مؤسسة "Crohn's and Colities Foundation" إن الأبحاث تشير إلى أن التهاب القولون التقرحي يمكن أن ينجم عن تفاعل بين فيروس أو عدوى بكتيرية في القولون والاستجابة المناعية للجسم.

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أعراض التهاب القولون التقرحي



الأعراض الأكثر شيوعا للمرض: الإسهال، والذي غالبا ما يكون مصحوبا بدم أو صديد، وآلام في البطن وتشنجات، وألم في المستقيم أو نزيف، والحاجة أو عدم القدرة على التبرز، كما يمكن أن يؤدي المرض المزمن إلى فقدان الوزن والتعب والحمى وفقدان الشهية والغثيان.

علاج التهاب القولون التقرحي

العلاج متعدد المسارات، ويتضمن استخدام بعض الأدوية، وإجراء بعض التعديلات في النظام الغذائي، مثل اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات وتضمين المادة الكيميائية النباتية الفيتوكيميكال في الوجبات، وأحيانا يحتاج إلى الإجراءات الجراحية لإصلاح أو إزالة الأجزاء المصابة من الجهاز الهضمي.





وأفسد التهاب القولون وهو مرض مزمن يعاني منه رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، احتفاله برقمه القياسي، بعد أن أصبح أطول من شغل المنصب الرفيع في بلاده.

وقال "آبي" إنه يريد الاعتناء بصحته، وأن يبذل كل ما بوسعه في عمله، وذلك بعدما أثارت زيارته الثانية للمستشفى خلال أيام مخاوف بشأن ما إذا كان قادرا على مواصلة قيادة ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وتجاوز "آبي" أطول رئيس للوزراء بقاء في المنصب باليابان، وهي المدة القياسية التي قضاها عمه الأكبر إيساكو ساتو رئيسا للوزراء قبل نصف قرن.