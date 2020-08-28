صحة ورشاقة

المفوضية الأوروبية توقع أول صفقة لشراء لقاحات كورونا من استرازينيكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت المفوضية الأوروبية أول صفقة لشراء لقاحات COVID-19 من شركة الأدوية  AstraZenecaالمسئولة عن تصنيع لقاح أكسفورد، حيث تجعل الصفقة من الممكن لدول الاتحاد الأوروبى شراء ما يصل إلى 300 مليون لقاح وفقا لما ذكرته صحيفة time now news.

ووفقًا لبيان المفوضية الأوروبية سيتمكن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبى من خلال العقد من شراء 300 مليون جرعة من لقاح AstraZeneca ، مع خيار للحصول على 100 مليون جرعة إضافية، يتم توزيعها على أساس تناسبى على أساس السكان.

وقالت المفوضية الأوروبية إن AstraZeneca وجامعة أكسفورد وحدتا قواهما لتطوير وتوزيع لقاح الفيروس الغدى المؤتلف المحتمل للجامعة والذى يهدف إلى منع عدوى Covid-19 .

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لقاح AstraZeneca مرشح بالفعل في تجارب سريرية واسعة النطاق للمرحلة الثانية / الثالثة، وفقًا للمفوضية الأوروبية ، فقد اختتمت محادثات استكشافية ناجحة مع أربع شركات أدوية أخرى.

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كما ان المفاوضات أسفرت عن توقيع أول اتفاقية نفي بموجبها بوعدنا بالحفاظ على محفظة لقاحات متنوعة لحماية الصحة العامة للمواطنين.

وقال المسئول التنفيذي بالاتحاد الأوروبي، وشركة جونسون للأدوية في تصريحات سابقة، إن المفوضية الأوروبية اختتمت محادثاتها مع شركة جونسون آند جونسون لشراء 200 مليون جرعة من اللقاح المحتمل لفيروس كورونا كوفيد -19.

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وقالت الجهة التنفيذية للاتحاد الأوروبى إن هذا مهد الطريق لمحادثات تعاقدية وإمكانية شراء اللقاح نيابة عن جميع دول الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة بمجرد أن يثبت أنه آمن وفعال، وقالت اللجنة أيضا إنها قد تشترى 200 مليون جرعة لقاح إضافية، وذلك وفقا لموقع شركة جونسون.

من جانبها أكدت شركة جونسون آند جونسون، من خلال فرعها البلجيكى جانسن، ستدخل الآن فى مفاوضات تعاقدية مع المفوضية الأوروبية، حسبما قالت شركة جونسون فى بيان لها، مؤكدة الكميات التي أشارت إليها المفوضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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