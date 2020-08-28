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شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الموجة الحارة.. من هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر وكيف نحميهم من المخاطر؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
من بداية موجة الحر يتعرض الكثيرون لمخاط صحية تؤثر عليهم وخصوصا مع عدم شرب السوائل الطبيعية والمياه بشكل كاف، فارتفاع درجة الحرارة ، يمكن أن يجعل الأعراض أسوأ للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في القلب أو التنفس، وحسب ما ذكره موقع ridgmountpractice فهناك بعض الفئات الاكثر عرضة لمشاكل الحر وهم:
1:كبار السن ، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.
2:الرضع والأطفال الصغار.
3:الأشخاص الذين يعانون من حالة خطيرة طويلة الأمد ، خاصةً مشاكل في القلب أو التنفس.
4:الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة على سبيل المثال ، الأشخاص المصابون بمرض باركنسون أو الذين أصيبوا بسكتة دماغية.
5:الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية خطيرة.
6:الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة ، بما في ذلك الأدوية التي تؤثر على التعرق والتحكم في درجة الحرارة.
7:الأشخاص الذين يسيئون استخدام الكحول أو المخدرات.
8:الأشخاص النشطون بدنيًا - على سبيل المثال ، العمال أو أولئك الذين يمارسون الرياضة.
وهناك بعض النصائح للوقاية من اضرار الحر وهى:
1:احتفظ بالنوافذ التي تتعرض لأشعة الشمس مغلقة أثناء النهار ، وافتح النوافذ ليلاً عندما تنخفض درجة الحرارة.
2:تجنب الحرارة، و ابتعد عن الشمس بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً.
3:ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة.
4:حافظ على برودة الغرف باستخدام المظلات أو المواد العاكسة خارج النوافذ. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فاستخدم الستائر ذات الألوان الفاتحة وأبقها مغلقة (الستائر المعدنية والستائر الداكنة يمكن أن تجعل الغرفة أكثر سخونة).
5:إذا أمكن ، انتقل إلى غرفة أكثر برودة ، خاصة للنوم.
6:احصل على حمامات أو دشات باردة ، ورش نفسك بالماء البارد.
7:اشرب الكثير من السوائل وتجنب الكحوليات الزائدة، الماء والحليب قليل الدسم والشاي والقهوة خيارات جيدة.
8:إذا اضطررت للخروج في الحر ، امشِ في الظل ، واستخدمي واقيًا من الشمس وارتدي قبعة ووشاحًا خفيفًا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.