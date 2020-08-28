شكرا لقرائتكم خبر عن احذر الموجة الحارة.. من هم الأكثر عرضة لمشاكل الحر وكيف نحميهم من المخاطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من بداية موجة الحر يتعرض الكثيرون لمخاط صحية تؤثر عليهم وخصوصا مع عدم شرب السوائل الطبيعية والمياه بشكل كاف، فارتفاع درجة الحرارة ، يمكن أن يجعل الأعراض أسوأ للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشاكل في القلب أو التنفس، وحسب ما ذكره موقع ridgmountpractice فهناك بعض الفئات الاكثر عرضة لمشاكل الحر وهم:

1:كبار السن ، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

2:الرضع والأطفال الصغار.

3:الأشخاص الذين يعانون من حالة خطيرة طويلة الأمد ، خاصةً مشاكل في القلب أو التنفس.

4:الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة على سبيل المثال ، الأشخاص المصابون بمرض باركنسون أو الذين أصيبوا بسكتة دماغية.

5:الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية خطيرة.

6:الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة ، بما في ذلك الأدوية التي تؤثر على التعرق والتحكم في درجة الحرارة.

7:الأشخاص الذين يسيئون استخدام الكحول أو المخدرات.

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8:الأشخاص النشطون بدنيًا - على سبيل المثال ، العمال أو أولئك الذين يمارسون الرياضة.

وهناك بعض النصائح للوقاية من اضرار الحر وهى:

1:احتفظ بالنوافذ التي تتعرض لأشعة الشمس مغلقة أثناء النهار ، وافتح النوافذ ليلاً عندما تنخفض درجة الحرارة.

2:تجنب الحرارة، و ابتعد عن الشمس بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً.

3:ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة.

4:حافظ على برودة الغرف باستخدام المظلات أو المواد العاكسة خارج النوافذ. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فاستخدم الستائر ذات الألوان الفاتحة وأبقها مغلقة (الستائر المعدنية والستائر الداكنة يمكن أن تجعل الغرفة أكثر سخونة).

5:إذا أمكن ، انتقل إلى غرفة أكثر برودة ، خاصة للنوم.

6:احصل على حمامات أو دشات باردة ، ورش نفسك بالماء البارد.

7:اشرب الكثير من السوائل وتجنب الكحوليات الزائدة، الماء والحليب قليل الدسم والشاي والقهوة خيارات جيدة.

8:إذا اضطررت للخروج في الحر ، امشِ في الظل ، واستخدمي واقيًا من الشمس وارتدي قبعة ووشاحًا خفيفًا.