شكرا لقرائتكم خبر عن وأنت رايح تصلى الجمعة.. 10 إجراءات يجب الالتزام بها للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 5 أشهر كاملة تستقبل اليوم مساجد مصر المصلين لأداء صلاهة الجمعة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا أهمها ضرورة ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعى والأماكن المحددة لكل مصلى بالمسجد منعا للاختلاط.

وقبل الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة يجب اتباع بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أعلنتها وزارتى الصحة والأوقاف لمنع انتشار عدوى كورونا وهى:

1- الوضوء فى المنزل لعدم استخدام دورات المياه فى المساجد.

2- ارتداء الكمامة وعدم إزالتها داخل المسجد وأثناء الصلاة.

3- اصطحاب مصلية خاصة بكل مصلى.

4- الالتزام بالمكان المحدد لكل مصلى لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى.

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5- عدم مصافحة أحد من المصلين باليد.

6- تطهير اليد بالكحول وغسيل اليدين بعد العودة إلى المنزل.

7- الالتزام بالصلاة بالمساجد التى حددتها وزارة الأوقاف.

8- فتح المسجد قبل الصلاه بـ10 دقائق فقط لمنع الاختلاط بين المصلين.

9- عدم الجلوس فى المسجد بعد الانتهاء من الصلاة.

10- عدم الذهاب إلى الأضرحة الموجودة بالمساجد بعد الصلاة.

وأنهت مساجد المحافظات حملات التطهير والتعقيم الشاملة، وذلك تمهيداً لعودة فتح المساجد فى وقت صلاة الجمعة لأول مرة منذ شهور عقب أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بمصر والعالم أجمع، وذلك لمنع التجمعات وحماية المواطنين من التزاحم خلال وقت صلاة الجمعة، وذلك بعد موافقه لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من اليوم الجمعة.