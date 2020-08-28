علماء يحذرون: المرحاض ينقل كورونا للشقق المجاورة

قال علماء من المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن فيروس كورونا المستجد يمكن أن ينتقل عبر المراحيض وأنابيب الصرف الصحي، وهو احتمال مقلق بشكل خاص لسكان الشقق.

توصل العلماء إلى هذه النتائج بعد مسح شقة شاغرة منذ فترة طويلة مباشرة أسفل شقة أسرة مكونة من 5 أفراد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في الصين، ووجدوا آثاراً للفيروس على الحوض والصنبور ومقبض الدش، وفقاً لموقع "نيويورك بوست".

وأوضح الفريق الذي نشر النتائج في أغسطس/آب الجاري بمجلة "Environment International" أن ذلك يشير إلى أن جزيئات الفيروس يحتمل أنها انتقلت من الأسرة المصابة عبر الأنابيب إلى الشقة الشاغرة.

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كما استشهدوا بتجربة أكدت فرضيتهم، باستخدام جهاز محاكاة التتبع، ووجدوا الهباء الجوي المصاب بالعدوى في الحمامات حتى 12 طابقاً فوق شقة الأسرة المصابة بـ"كوفيد-19".

ويعتقد العلماء أن الهباء الجوي المحمل بفيروس كورونا من براز الأسرة تسرب إلى الشقق المجاورة عبر أنابيب المبنى.

وأظهرت الدراسة أنه بالإضافة إلى انتشار الفيروس من خلال قطرات الجهاز التنفسي مثل الصراخ أو السعال، فإن "كوفيد-19" موجود أيضاً في البراز، مما يثير قلقاً أكثر بالنسبة للمباني ذات أنظمة الصرف الصحي المشتركة.

وقالت ليديا موراوسكا، مديرة المختبر الدولي لجودة الهواء والصحة في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا بأستراليا، والتي لم تشارك في الدراسة: "في كثير من الأحيان في هذه الأنظمة، يمكن للغازات أن ترتفع عبر الأنابيب إذا لم يكن هناك ما يكفي من المياه المتدفقة من خلالها".