تحذير طبي من خطورة النوم خلال النهار

قال علماء من جامعة قوانغتشو الطبية في الصين، إن النوم أكثر من ساعة خلال النهار قد يؤدي إلى الوفاة.

وقال موقع "سبوتنيك" إن العلماء جمعوا بيانات من أكثر من 20 ورقة علمية، وقاموا بتحليل معلومات عن 313651 شخصًا، كان 39% منهم ينامون أثناء النهار.

وأضاف: أظهرت نتائج تحليل المعلومات أن الأشخاص الذين ينامون بانتظام لأكثر من ساعة خلال النهار، معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تزيد عن 34%، وخطر الوفاة لأي سبب بنسبة تزيد عن 30%، فالنوم لأي فترة أثناء النهار تزيد من خطر الوفاة بنسبة 19%.