كاردي بي تنشر صورة عارية لزوجة الرئيس الأميركي اعتراضًا منها على سياسة زوجها

تسللت النجمة الأميركية كاردي بي، إلى نزاعات السباق الانتخابي في الولايات المتحدة، حيث هاجمت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب وعبرت مرارًا وتكرارًا عن عدم رضاها عن سياسته، ولم تكتف كاردي بي بالهجوم وانتقاد ترامب فحسب، بل وصل الأمر إلى تشويه صورة زوجته ميلانيا ترامب وانتقادها عن طريق حسابها على موقع "تويتر".



ونشرت المغنية الأمريكية، صورة عارية لميلانيا ترامب بعد تغريدة مرشحة سابقة من الحزب الجمهوري، ديانا لورين كتبت فيها أن أمريكا بحاجة إلى المزيد من ميلانيا وليس كاردي، وانتقدت لورين أغنية كاردي بي ومغنية الراب ميغان ذا ستاليون، مشيرة إلى أن الأغنية "مثيرة للاشمئزاز وحقيرة" وأنها أعادت الأنثى إلى الوراء بمقدار 100 عام.



وبعد خطاب ميلانيا لدعم دونالد ترامب في المؤتمر الجمهوري، واصلت لورين انتقادها لكاردي بي، حيث كتبت: "أمريكا بحاجة إلى المزيد من النساء مثل ميلانيا ترامب والقليل جدًا مثل كاردي بي"، حيث أعادت كاردي نشر تغريدة لورين مع صورة ميلانيا ترامب لمجلة Max الفرنسية في 1995 والتي ظهرت فيها عارية تمامًا، وكانت قد أكدت كاردي على أن كل ما تريده هو طرد ترامب، نظرًا لأنه ينشر الفتنة.



وكانت هذه الصورة موضع نقاش من قبل ترامب في وقت سابق، فعندما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" هذه الصور في عام 2017، دافع دونالد ترامب الذي كان يترشح لمنصب الرئيس في ذلك الوقت عن زوجته، قائلًا:"كانت ميلانيا واحدة من أنجح العارضات وقامت بتصوير العديد من الصور، من ضمنها أغلفة المجلات الكبرى".

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وأضاف:" صورت ميلانيا هذه الصورة لمجلة أوروبية قبل معرفتي بميلانيا، وفي أوروبا، تعد مثل هذه الصور عصرية جدًا وشائعة"، ولم تكن هذه المرة الأولى لميلانيا، حيث ظهرت عارية أيضًا على غلاف مجلة جي كيو، حيث كان قد دعا مرشح الحزب الديمقراطي الأقوى، جو بايدن مغنية الراب كاردي بي، لتشجيع معجبيها على التصويت لضمان عدم فوز دونالد ترامب بولاية ثانية.

وخلال حديث بين جو بايدن وكاردي بي عبر تطبيق "زووم"، أوضحت الأخيرة عدم رضاها عن ترامب وتعامله مع انتشار فيروس كورونا، حيث كانت الولايات المتحدة صاحبة أعلى معدل وفيات في العالم.

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