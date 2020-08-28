هذا الفيتامين يمنع فيروس كورونا من التكاثر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:10 مساءً - منذ 42 دقيقة

جهود حثيثة حول العالم لإيجاد لقاح مناسب أو دواء فعال يسيطر على فيروس كورونا وانتشاره في الجسم، حيث لم يتوان الباحثون منذ ظهور الفيروس عن البحث في شتى الفيتامينات والأدوية التي من شأنها التخفيف من الأعراض .

وفي هذا الإطار اكتشف علماء من أكاديمية مانيبال للتعليم العالي والمركز الإقليمي للتكنولوجيا الحيوية في الهند أن فيتامين “بي 12” يمكن أن يمنع تكاثر فيروس كورونا.

ويعتبر نقص فيتامين B12 هو مشكلة شائعة جدًّا، وتظهر أعراضها السريرية، بصورة تختلف عن تلك المذكورة في الكتب التعليمية (فقر الدم الكبير الكريات – Macrocytic anemia).

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وإن مصدر هذا الفيتامين في الطعام هو في الأساس اللحم، البيض ومنتجات الحليب. يرتبط الفيتامين في المعدة بالعامل المَعِدي الداخلي (Gastric intrinsic factor)، ليتم بعد ذلك امتصاصهما معًا كمركب، في أقصى الأمعاء الدقيقة اللَّفائِفِيَّة (Terminal ileum).

أجرى الخبراء عمليات محاكاة حاسوبية من أجل تحديد الجزيئات من بين المنتجات الطبيعية والأدوية التي يمكنها قمع وحدات بروتين فرعية تدعىو “nsp12″، والمتواجدة في جينوم فيروس “سارس كوف 2” والمسؤول عن تكاثر الفيروس، بحسب مجلة “IUBMB Life”.

وقال البيان “يمكن وصف هذه المادة (فيتامين بي 12) كعامل وقائي لفئات معينة كالعاملين في المجال الطبي وكبار السن أو أولئك الذين يعانون من حالات مرضية مشتركة لتقليل احتمالية الإصابة وتوفير الرعاية الطارئة في المستشفى”.

ومع ذلك، لاحظ العلماء أنه من أجل تعديل بروتوكولات العلاج للمرضى المصابين بـ”كوفيد-19″، هناك حاجة إلى إجراء عدد من الدراسات الإضافية.