احذروا القيلولة الطويلة..”تزيد خطورة الوفاة” مبكرا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 12:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2020 11:14 صباحًا

تعتبر القيلولة من أكثر الفترات المهمة لدى البعض، حيث يعمد العديد من الأشخاص بعد وجبة الغذاء أخذ قسط من الراحة عبر قيلولة تمتد لفترة زمنية طويلة، الأمر الذي اكتشفه الباحثون خطير جدا على الصحة وليس مفيد، وقد يتسبب بالموت المبكر.

“وبحسب تقرير نشر على جريدة “ذا صن” يقول الباحثون إن نتائجهم تتحدى الاعتقاد بأن القيلولة مفيدة للصحة وتعوض قلة النوم.

وحلل الخبراء، من جامعة Guangzhou الطبية في الصين، 20 دراسة سابقة شملت 313651 شخصا.

وكشفت أن 39% من المشاركين الذين أخذوا قيلولة، كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 19%، وارتفعت النسبة إلى 22% بين النساء.

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وتبين أن أولئك الذين ناموا لأكثر من 60 دقيقة، كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 30%.

وعندما أخذ النوم الليلي في الاعتبار، زادت القيلولة الطويلة من خطر الوفاة لدى الأشخاص، الذين استمروا في القيلولة لأكثر من ست ساعات.

كما ارتبط النوم لمدة ساعة خلال النهار بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 34٪. ولكن فترات القيلولة الأقصر لم تزد من هذا الخطر.

وقال الدكتور زهي بان: “تشير النتائج إلى أن قيلولة أقصر، خاصة تلك التي تقل عن 30 إلى 45 دقيقة، قد تحسن صحة القلب لدى الأشخاص الذين لا ينامون بشكل كاف في الليل”. وأضاف: “القيلولة أثناء النهار شائعة في جميع أنحاء العالم وتعتبر بشكل عام عادة صحية. والرأي الشائع هو أن القيلولة تحسن الأداء وتقاوم النتائج السلبية لقلة النوم. وتتحدى دراستنا هذه الآراء المنتشرة على نطاق واسع. إذا كنت تريد أن تأخذ قيلولة، فإن دراستنا تشير إلى أنها ينبغي أن تكون أقل من ساعة”.

وقال البروفيسور جيريمي بيرسون، من مؤسسة القلب البريطانية: “على الرغم من أن هذه الدراسة تشير إلى أن القيلولة اليومية التي تزيد عن 60 دقيقة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم السبب.