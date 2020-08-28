تجربتي مع رجيم الكوسى والنعناع لإنقاص 4 كيلو في 10 ايام

بدأت خوض تجربتي مع رجيم الكوسا والنعناع عندا لاحظت انني اعاني من بعض المشاكل الصحية بسبب وزني الزائد. فلم يكن بإمكاني السير لمسافة طويلة ولا القيام بأي نشاط من دون الشعور بضيق التنفس. كذلك نبهتني الطبيبة الاختصاصية الى انني قد اعاني من مشاكل في القلب كما من مرض السكري. ولهذا نصحتني بخسارة الوزن في اسرع وقت ممكن. ولهذا استشرت اختصاصية تغذية اشرفت على اتباعي حمية سهلة. وهكذا تمكنت من انقاص الكثير من الوزن الزائد في مدة قصيرة. ولهذا لا يمكنني ان انسى تجربتي مع رجيم الكوسا والنعناع.

طريقة رجيم الكوسا والنعناع

اتذكر دائماً تجربتي مع رجيم الكوسا والنعناع. فقد انقذت حياتي وساعدتني على حماية نفسي من المعاناة من بعض المشاكل الخطرة. كما مكنتني من خسارة الوزن الزائد حيث فقدت ما لا يقل عن 4 كيلوغرامات في 10 ايام. اما الخبر السار الذي احمله فهو ان اتباع برنامج هذه الحمية ليس صعباً. وهو يقوم على تطبيق برنامج يومي لمدة اسبوع الى 10 ايام فقط لا غير.

قبل وجبة الفطور. كوب من خلاصة النعناع الخالية من السكر على ان يتم تناول الفطور بعد مرور 15 الى 20 دقيقة فقط.

الفطور. كوب حليب قليل الدسم مع حبوب فطور غير محلاة.



الغداء. كوب من خلاصة النعناع الخالية من السكر والافضل ان يتم تحضيرها من اوراق النعناع الطازجة، طبق متويط الحجم من شرحات الكوسى المشوية، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون، كوب من الخضار المشوية على البخار أو حبة بطاطا مسلوقة متوسطة الحجم.

وجبة خفيفة. ثمرة متوسطة الحجم من فاكهة موسمية، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وقليل الدسم.

العشاء. كوب من خلاصة النعناع من دون سكر، قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي مع صلصة خفيفة جداً، طبق متوسط الحجم من قطع الكوسى المطهوة على البخار.

قبل النوم بساعتين. كوب من الحليب قليل الدسم مع دون سكر.

فوائد الرجيم



قرأت الكثير عن فوائد الكوسى والنعناع قبل ان اخوض تجربة خسارة الوزن مع هذا الرجيم. وعلمت ان كلاً من المكونين غني بالعديد من العناصر التي تساعد على الوقاية من الامراض وعلى تعزيز الصحة وتسريع نسف الجهون وخسارة الوزن.

Advertisements



الكوسا



- يساهم تناوله في تقوية جهاز المناعة لاحتوائه على الفيتامين C والمغنيزيوم والكثير من مضادات الاكسدة. ولهذا يمكن الاعتماد عليه للحد من تأثير البكتيريا والعدوات الفطرية.



- يعتبر مصدراً مهماً للفيتامين A الضروري لتعزيز الكثير من وظائف الجسم.

- يحتوي على احماض الاوميغا 3 والعناصر التي تساهم في الوقاية من الالتهابات المختلفة.

- ينصح بتناوله الاشخاص الذين يمكن ان يعانوا من مشاكل القلب بفضل غناه بالمغنيزيوم والبوتاسيوم. فهو يعتبر من العوامل المساعدة على تدفق الدم والحد من احتمال الاصابة بتصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



النعناع



- يساعد على خسارة الوزن لأنه يحتوي عل عدد قليل من السعرات الحرارية والالياف التي تساعد على الشعور بالشبع خلال الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية.

- هو مصدر مهم للعديد من الفيتامينات الاساسية وخصوصاً الفيتامين A المفيد لصحة العينين فضلاً عن حمض الفوليك والمعادن مثل الحديد والمنغنيز.

- يعتبر من الاعشاب الغنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة المسببة للشعور بالتعب ولظهور علامات الشيخوخة.

اقرئي أيضاً: تجربتي مع رجيم البسكويت لنسف الدهون وتثبيت الوزن



- من الممكن الاعتماد عليه من اجل علاج اعراض القولون العصبي المزعجة وبعض الاضطرابات الهضمية مثل اوجاع المعدة والنفخة. ويعود هذا بحسب الدراسات الى احتوائه على مادة المنتول.

وهذه المعلومات المفيدة شجعتني منذ البداية على خوض تجربتي مع رجيم الكوسى والنعناع لخسارة الوزن الزائد نهائياً ومنع استعادته في اي وقت.

