الكشف عن فيتامين يمنع كورونا من التكاثر

قال علماء من أكاديمية مانيبال للتعليم العالي والمركز الإقليمي للتكنولوجيا الحيوية في الهند، إن فيتامين "ب 12" يمكن أن يمنع تكاثر فيروس كورونا المستجد.

وأوضح العلماء في بيان تداولته وسائل الإعلام، الجمعة: "يمكن وصف هذه المادة (فيتامين ب 12) كعامل وقائي لفئات معينة كالعاملين في المجال الطبي وكبار السن أو أولئك الذين يعانون من حالات مرضية مشتركة لتقليل احتمالية الإصابة وتوفير الرعاية الطارئة في المستشفى".

Advertisements

ولاحظ العلماء أنه من أجل تعديل بروتوكولات العلاج للمرضى المصابين بـ"كوفيد-19"، هناك حاجة إلى إجراء عدد من الدراسات الإضافية.

وتوفي 835 ألفا و639 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 24 مليونا و628 ألفا و901 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 17 مليونا و94 ألفاً و868 مصابا حتى صباح الجمعة.