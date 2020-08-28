شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الرطوبة ؟ على انتقال كورونا.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة حديثة أجريت في نيو ساوث ويلز بأستراليا أن هناك علاقة عكسية بين الرطوبة النسبية وانتقال فيروس كورونا 2 المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS-CoV-2). منذ ظهور مرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) في ديسمبر 2019 في ووهان ، الصين ، بحثت العديد من الدراسات فيما إذا كانت العوامل المناخية ، مثل درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وما إلى ذلك ، يمكن أن تؤثر على انتشار فيروس SARS-CoV-2 الفيروس.

ونظرًا لأن -CoV-2 ينتشر في الغالب عبر قطرات الجهاز التنفسي والهباء الجوي ، فمن المحتمل أن تؤثر درجة حرارة الغلاف الجوي والرطوبة النسبية على انتشار الفيروس من خلال تحدي استدامة هذه الجسيمات في الهواء.



الرطوبة وتأثيرها على كورنا تفاصيل الدراسة الحاليةفي الدراسة الحالية التى نُشرت الدراسة في مجلة Transboundary and Emerging Diseases، يهدف الباحثون إلى التحقيق في آثار العديد من العوامل المناخية على انتقال فيروس -CoV-2 خلال مرحلتي الصعود والهبوط لوباء COVID-19 في ولاية نيو ساوث ويلز الشرقية بأستراليا. تفاصيل الدراسة الحاليةفي الدراسة الحالية التى نُشرت الدراسة في مجلة Transboundary and Emerging Diseases، يهدف الباحثون إلى التحقيق في آثار العديد من العوامل المناخية على انتقال فيروس -CoV-2 خلال مرحلتي الصعود والهبوط لوباء COVID-19 في ولاية نيو ساوث ويلز الشرقية بأستراليا.

قام الباحثون بتضمين جميع حالات COVID-19 المبلغ عنها في نيو ساوث ويلز بين يناير ومايو 2020 للتحليل، واستخدموا بيانات الرمز البريدي لربط تقارير الحالة بأقرب محطة طقس، و لتحليل المقارنة ، قاموا بجمع معلومات حول العديد من العوامل المناخية ، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة النسبية وهطول الأمطار وسرعة الرياح ، والتي سجلها مكتب الأرصاد الجوية في الساعة 9 صباحًا و 3 مساءً.



ترتبط الرطوبة النسبية سلبًا بانتشار الفيروسمن خلال مقارنة كل عامل مناخي بحوادث COVID-19 ، لاحظ الباحثون أنه خلال المرحلة الصعودية للوباء ، كان متوسط ​​درجة الحرارة أعلى ، وكانت الرطوبة النسبية أقل مقارنة بتلك التي حدثت خلال المرحلة التنازلية. ترتبط الرطوبة النسبية سلبًا بانتشار الفيروسمن خلال مقارنة كل عامل مناخي بحوادث COVID-19 ، لاحظ الباحثون أنه خلال المرحلة الصعودية للوباء ، كان متوسط ​​درجة الحرارة أعلى ، وكانت الرطوبة النسبية أقل مقارنة بتلك التي حدثت خلال المرحلة التنازلية.

من بين جميع العوامل المناخية ، وجد أن الرطوبة النسبية مرتبطة سلبًا بحالات COVID-19 في جميع أنحاء الوباء، على وجه التحديد ، مع انخفاض بنسبة 1 ٪ في الرطوبة النسبية ، كانت هناك زيادة بنسبة 7.7 ٪ و 6.8 ٪ في حالات COVID-19 اليومية في مرحلتي الجائحة ، على التوالي، وكان هذا التأثير أكثر وضوحًا عندما كانت الرطوبة النسبية أكثر من 79٪ و 75٪ في مرحلتي الصعود والهبوط من الوباء ، على التوالي.

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ومع ذلك ، لم يلاحظ الباحثون أي علاقة بين حالات COVID-19 والعوامل المناخية الأخرى ، مثل درجة الحرارة وهطول الأمطار وسرعة الرياح.



كيف تؤثر الرطوبة النسبية على انتشار الفيروس؟وفقًا للباحثين ، في بيئة شديدة الرطوبة ، تصبح جزيئات الهباء الجوي المحتوية على الفيروس أكبر مثل القطرات ، وبالتالي لا يمكن أن تبقى معلقة في الهواء، وفي المقابل ، عندما يكون الهواء أقل رطوبة ، تميل هذه الجسيمات إلى الانكماش ، وبالتالي ، يمكن أن تبقى في الهواء لفترة طويلة من الزمن. كيف تؤثر الرطوبة النسبية على انتشار الفيروس؟وفقًا للباحثين ، في بيئة شديدة الرطوبة ، تصبح جزيئات الهباء الجوي المحتوية على الفيروس أكبر مثل القطرات ، وبالتالي لا يمكن أن تبقى معلقة في الهواء، وفي المقابل ، عندما يكون الهواء أقل رطوبة ، تميل هذه الجسيمات إلى الانكماش ، وبالتالي ، يمكن أن تبقى في الهواء لفترة طويلة من الزمن.

ومع ذلك ، ستكون هذه النظرية مجدية فقط في حالة انتقال فيروس -CoV-2 المحمول جواً، وفي الآونة الأخيرة ، تعترف منظمة الصحة العالمية أن انتقال فيروس SARS-CoV-2 المحمول جواً قد يكون ممكناً ، لا سيما في الأماكن المغلقة.

على الرغم من أن الدراسة الحالية شملت في الغالب حالات COVID-19 التي حدثت خلال الخريف في نصف الكرة الجنوبي ، لوحظ نفس الارتباط السلبي بين الرطوبة النسبية وحالات COVID-19 في بلدان نصف الكرة الشمالي مثل الصين خلال فصل الشتاء.

تشير هذه الملاحظة إلى أن الارتباط قد يكون موجودًا في جميع أنحاء العالم وأن -CoV-2 أكثر حساسية للرطوبة من أي عوامل مناخية أخرى.

على الرغم من أن نتائج الدراسة تشير إلى أن انتقال -CoV-2 المستند إلى الهباء الجوي يمكن أن يزداد في ظروف الرطوبة المنخفضة ، فمن المهم دائمًا تذكر الأنماط الأخرى لانتقال الفيروس (قطرات الجهاز التنفسي) قبل القفز مباشرة إلى أي نتيجة.