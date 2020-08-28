كورونا حول العالم.. 180 ألف وفاة في أمريكا وقفزة قياسية بالهند

توفي 835 ألفا و639 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 24 مليونا و628 ألفا و901 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 17 مليونا و94 ألفاً و868 مصابا حتى الساعة الـ8 صباحا بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم..

180 ألف وفاة في أمريكا

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة الـ180 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات نشرتها مساء الخميس جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أنّ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 180 ألفا و527 وفاة، بينها 931 حالة وفاة سجّلت خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفع العدد التراكمي للإصابات المثبتة مخبرياً إلى أكثر من 5,1 مليون إصابة، بينها 42,859 إصابة سجّلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة.





77 ألفا و266 إصابة جديدة في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية أن الهند سجلت، الجمعة، قفزة قياسية يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 77266 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.39 مليون مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.

وتسجل الهند أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ 7 أغسطس/ آب، وهي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وزادت الوفيات في الساعات الـ24 الماضية نفسها بواقع 1057، ليصل مجملها إلى 61529.





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9 إصابات جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إنها سجلت 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، ارتفاعا من 8 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، ولليوم الثاني عشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة محلية.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 85013 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



ارتفاع إصابات المكسيك إلى 579 ألفا و914

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الخميس، تسجيل 6026 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و518 وفاة مما يرفع مجمل الإصابات بالبلاد إلى 579914 والوفيات إلى 62594 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من عدد حالات الإصابة المؤكدة.





9288 وفاة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1571 حالة ليصل إجماليها إلى 239507.



وسجل المعهد 3 وفيات جديدة مما يرفع مجملها إلى 9288.

44 ألفا و235 إصابة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، إنها سجلت 44235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و984 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة أنها رصدت إجمالا 3 ملايين و761391 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 118649، في أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.



