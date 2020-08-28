شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى غسيل الكلى معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بعدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف على نطاق واسع أن العامل المسبب لـ COVID-19 ، فيروس -CoV-2 ، يمكن أن ينتشر بسرعة بين المقيمين في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل ، مما يؤدي إلى عدد كبير من الحالات والوفيات بين السكان المعرضين للخطر.

وذكرت دراسة جديدة قادها باحثون في Johns Hopkins Medicine ، أن السكان الذين يتلقون غسيل الكلى لمرض الكلى المزمن قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

من أجل دراستهم ، حقق الباحثون في اندلاع COVID-19 الذي حدث في أبريل 2020 في دار تمريض بسعة 200 سرير في ماريلاند الأمريكية، مع مركز غسيل الكلى يعمل بشكل مستقل في الموقع.



مرضى الغسيل الكلوى

وكان من بين 170 مقيمًا في المنشأة ، تلقى 32 شخصًا علاج غسيل الكلى بين 16 أبريل و 30 أبريل، وبحلول نهاية فترة الدراسة ، تم إجراء اختبار التعرض لـ -CoV-2 على جميع السكان باستثناء ثلاثة (رفضوا وكانوا كذلك). تعتبر سلبية).

أفاد الباحثون أن 15 من 32 مقيمًا (47٪) خضعوا لغسيل الكلى كانت نتائجهم إيجابية ، في حين أن 22 فقط من 138 شخصًا آخرين (16٪) فعلوا ذلك.

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وقال بنجامين بيجلو ، طالب الطب في السنة الرابعة في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز والمؤلف الرئيسي للدراسة "استنادًا إلى نتائجنا ، نعتقد أن سكان دار رعاية المسنين الذين يخضعون لغسيل الكلى هم أكثر عرضة من غيرهم في المنشأة للتعرض المتكرر والمطول لفيروس -CoV-2 ، وبالتالي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس COVID- 19 "،

مضيقا "يجب مراقبة السكان الذين يخضعون لغسيل الكلى بعناية ، ويجب أن يراعي تحديد أولويات الاختبار أي اتصال مع موظفي غسيل الكلى الذين قد يكونون قد تعرضوا لـ SARS-CoV-2."

وتضيف أن "تحديد الحالات في وقت مبكر ، إلى جانب الوقاية من العدوى الشديدة ومكافحتها ، هي مفاتيح حماية أولئك الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة في دور رعاية المسنين والذين هم أكثر عرضة للخطر أثناء الوباء".