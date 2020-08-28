إصابات كورونا بأمريكا اللاتينية تتجاوز حاجز الـ7 ملايين

الخليج 365 - وكالاتالجمعة 2020/8/28 06:05 ص بتوقيت أبوظبي
أظهر إحصاء لرويترز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت حاجز 7 ملايين في أمريكا اللاتينية، أكبر منطقة من حيث عدد الإصابات في العالم، على الرغم من تراجع الإصابات على نحو طفيف في بعض دولها.
وبين الإحصاء الذي يستند إلى الأرقام الحكومية أن المعدل اليومي للحالات انخفض إلى حوالي 77800 في الأيام السبعة الماضية حتى الأربعاء، مقابل 85000 في الأسبوع السابق.
وبعد 6 أشهر من تأكيد الحالة الأولى في البرازيل، أبلغت الدولة التي بها أسوأ تفش خارج الولايات المتحدة، عن 44235 حالة إصابة جديدة و984 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3 ملايين و761391 حالة وعدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس إلى 118649.
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