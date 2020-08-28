5 طرق لشرب القهوة لصحة أفضل وتقليل الآثار السيئة للكافيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم، وعندما يتعلق الأمر باستهلاك القهوة فهناك بعض الأشخاص يعتبرونها جزءا من وجباتهم الغذائية لفقدان الوزن والبقاء بصحة جيدة، ووفقا لتقرير لصحيفة time noe news قالت دراسة مؤخرًا إن على النساء الحوامل عدم تناول القهوة ، لأن الكافيين يمكن أن يضر بهن، و حذرت الدراسة أيضًا من أنه حتى النساء اللواتي يحاولن الإنجاب يجب أن يتوقفن عن شرب القهوة، فيما يلي 5 طرق لشرب القهوة لتقليل الآثار السيئة للكافيين.

5 طرق صحية لدمج القهوة في نظامك الغذائي

مشروب قبل التمرين: يشرب الكثير من الناس القهوة، ويفضل القهوة السوداء كمشروب قبل التمرين لأنها توفر لهم طاقة فورية، مما يساعدهم على التمرن بقوام وحيوية أكبر.

كمشروب للتخلص من السموم: غالبًا ما ينصح أخصائيو التغذية بشرب القهوة السوداء كمشروب في منتصف النهار، أو حتى في وقت مبكر من المساء. تساعد القهوة السوداء على إزالة السموم من الجسم.

كوجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية: سبب آخر يجعل اختصاصي التغذية يصفون القهوة السوداء في منتصف النهار ، أو كوجبة خفيفة في الصباح ، لأنه لا يحتوي على سعرات حرارية ، ولكنه لا يزال يوفر للجسم المزيد من الطاقة ليقضي يومه يمكن أن تساعد مستويات الطاقة العالية في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر والمساعدة في إنقاص الوزن.

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لا تشرب القهوة مع الحليب والسكر: يمكن للقهوة مع الحليب والسكر أن تزيد وزنك ، ويمكن تحييد فوائد القهوة بالحليب والسكر يمكن أن يؤدي السكر المضاف إلى زيادة الوزن والتسبب في مشاكل صحية، من ناحية أخرى من الأفضل أن يكون الحليب عاديًا. شرب القهوة مع الحليب يمكن أن يزيد من مشاكل عسر الهضم.

لا تشرب القهوة قبل النوم مباشرة أو الاستيقاظ: يوصى بعدم شرب القهوة قبل النوم لأنها قد تسبب لك عدم النوم في الوقت المناسب. لا ينصح أيضًا بشرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ، على الرغم من أن الكثير من الناس يفعلون ذلك هذا يزيد من الاعتماد على الكافيين للاستيقاظ والشعور بمزيد من اليقظة ، وهو أمر غير مفيد للصحه.