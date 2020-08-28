شكرا لقرائتكم خبر عن لو تعبان.. 5 أطعمة تحارب التعب والإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعب هو مؤشر على نفاد طاقة جسمك وعليك تزويده بالطاقة ليعمل مرة أخرى، ولأن وقود الجسم هو الطعام، فهل يعنى هذا أن كل أنواع الطعام تعمل كوقود جيد؟ وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فأن الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية هي أفضل أنواع الوقود للجسم، هذه كافية للاحتياجات الغذائية وتجعل الجسم يعمل مرة أخرى، وكلما شعرت بالإرهاق ، تناول هذه الأطعمة الفائقة التي من شأنها أن تعزز على الفور مستويات الطاقة المنخفضة لديك.



الموزالموز هو المصدر النهائي للطاقة، وهو متوفر بسهولة ويمكنك الحصول عليها متى شعرت بالتعب، حيث يحتوي الموز على الكربوهيدرات والألياف والبوتاسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى لتغذية الجسم، وسيؤدي محتوى الكربوهيدرات فيه إلى زيادة مستويات الطاقة لديك والحفاظ عليها لفترة أطول، إلى جانب ذلك ، فإن محتوى الألياف يسهل عملية الهضم والإفراز لمنع مشاكل الجهاز الهضمي. هذه رخيصة الثمن وأفضل للتعب. الموزالموز هو المصدر النهائي للطاقة، وهو متوفر بسهولة ويمكنك الحصول عليها متى شعرت بالتعب، حيث يحتوي الموز على الكربوهيدرات والألياف والبوتاسيوم والعديد من العناصر الغذائية الأخرى لتغذية الجسم، وسيؤدي محتوى الكربوهيدرات فيه إلى زيادة مستويات الطاقة لديك والحفاظ عليها لفترة أطول، إلى جانب ذلك ، فإن محتوى الألياف يسهل عملية الهضم والإفراز لمنع مشاكل الجهاز الهضمي. هذه رخيصة الثمن وأفضل للتعب.

الشوفان

إذا كنت تعتقد أن الشوفان مجرد عنصر للإفطار، فأنت مخطئ، يمكن تناولها في أي وقت من اليوم عندما تشعر بالرغبة في تناولها، فالشوفان غني بالألياف التي تساعدنا على الشعور بالشبع لفترة أطول.

إذا لاحظت أن مستويات السكر في الدم تزداد وتنخفض مع الحبوب الأخرى ، فإن الشوفان هو الغذاء المثالي لك، سيعيد مستويات الطاقة لديك ويحافظ عليها طوال اليوم، كما يمكنك تناول الشوفان العادي أو الشوفان الملفوف ، فقط تناولهما بدون سكر، ويمكنك إضافة الحليب والتوت والمكسرات لجعلها لذيذة وصحية.

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بذور الشيا بذور الشيا بذور الشيا صحية للغاية ومصدر كبير للطاقة طويلة الأمد، فهى تحتوي على الألياف والكربوهيدرات والدهون الصحية لإطلاق طاقة فورية، ومن المفترض أن تتناول بذور الشيا يوميًا للحفاظ على مستويات الطاقة.

في الحالات الفورية ، تناول بودنغ بذور الشيا الذي يستغرق من 10 إلى 15 دقيقة تقريبًا لصنعه بشكل صحيح، وبدلاً من ذلك ، يمكنك أيضًا إضافتها إلى وعاء العصير والزبادي، حيث تحتوي بذور الشيا على عدد الكربوهيدرات كمشروب رياضي.



المكسرات والبذور المكسرات والبذور المكسرات صحية بكل معنى الكلمة، فلديهم دهون جيدة لا تضر بالصحة، مما يجعل المكسرات سوبر فود للتغلب على التعب وتجعلك نشيطًا وحيويًا مرة أخرى، يمكن أن تشمل الكاجو ، الجوز ، اللوز ، البندق ، المكسرات البرازيلية ، بذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور الكتان.

الماء

الماء هو غذاء عالمي جيد لجميع المشاكل الصحية. سواء كان ذلك بسبب الجفاف أو الإرهاق ، يمكن للمياه أن تحل جميع مشاكلك في دقائق. لا يحتوي الماء على سعرات حرارية ولكنه يساعد في العمليات النشطة التي تزيد من مستويات الطاقة. شرب الماء طوال اليوم يساعد في منع التعب. أيضًا ، كلما شعرت بنقص الطاقة ، اشرب الماء فقط لأنه قد يكون أيضًا بسبب الجفاف.