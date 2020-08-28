تعرف على فوائد ماء الأرز لإنقاص الوزن والصحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعتبر ماء الأرز علاجًا منزليًا قديمًا وشائعًا يُشيد الأطباء بفوائدها الصحية العديدة ، ويوصي بعض الأشخاص باستخدام ماء الأرز لفقدان الوزن وإدارة مرض السكري يستخدم الكثير من الناس هذا العلاج المنزلي للحصول على بشرة صحية وجسم صحي فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام ماء الأرز ، وفهم كيف يمكن أن يساعد العلاج المنزلي بالضبط في إدارة الوزن وإدارة مرض السكري، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

فوائد ماء الأرز لإنقاص الوزن

معزز الطاقة : أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي جعلت ماء الأرز أصبح عنصرًا أساسيًا في معظم المنازل الهندية لأنه يعتبر حيويًا للغاية لزيادة الطاق. لذلك ، يمكن أن تساعد مياه الأرز في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة ، حيث تحاول التعرق في صالة الألعاب الرياضية ، أو في المنزل الآن ، بالنظر إلى الكيفية التي يُطلب منها ممارسة التباعد الاجتماعي أثناء الوباء يمكن تناول ماء الأرز كمشروب قبل التمرين ، لمنحك طاقة كافية لممارسة التمارين الرياضية لفقدان الوزن.

الترطيب: طريقة أخرى يمكن أن يساعد بها ماء الأرز في إنقاص الوزن وهي الحفاظ على رطوبتك الحفاظ على رطوبة الجسم ، خاصة مع المشروبات المغذية ، إن لم يكن الماء ، مهم جدًا لفقدان الوزن يلعب الترطيب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على عمل جميع أنظمة الجسم بشكل جيد ، والتي تلعب دورًا في مساعدتك على إنقاص الوزن.

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يعزز الهضم : يعتبر الهضم عاملاً مهمًا جدًا لفقدان الوزن. حتى إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا لفقدان الوزن ، فقد لا يكون فعالًا إذا كنت تعاني من الإمساك باستمرار أو كنت تعاني من سوء الهضم. يمكن أن يساعد ماء الأرز في تعزيز الهضم، ويساعدك أيضًا على تجنب مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال.

هل ماء الأرز أمن لمرضى السكر؟

لا، نظرًا لأن ماء الأرز هو في الغالب مكون النشا في الأرز ، مما يعني أن الكربوهيدرات والسكر هي التي تمد الجسم بها ، فقد لا يكون ماء الأرز مناسبًا لمرضى السكر. في الواقع ، الأرز الأبيض بأي شكل من الأشكال سواء كان أرزًا مطبوخًا أو حليب الأرز أو ماء الأرز غير مفضل لمرضى السكر.

ينصح مرضى السكر بمراقبة تناولهم للسكر سواء على شكل سكر طبيعي مثل النشا أو السكر المضاف. يجب ألا يستهلك مرضى السكر ماء الأرز بانتظام ، لأنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ويسبب مضاعفات.