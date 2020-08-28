شكرا لقرائتكم خبر عن النساء ينتجن استجابة مناعية أقوى لـ COVID-19 من الرجال.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير دراسة إلى أن النساء قد ينتجن استجابة مناعية أقوى لفيروس كورونا، وقال باحثون إن الدراسة تبحث في الاستجابات المناعية للذكور والإناث لفيروس كورونا الجديد، وقد تلقي ضوءًا جديدًا على سبب احتمال إصابة الرجال بمرض خطير بفيروس كوفيد -19.منذ بداية الوباء ، كان من الواضح أن الرجال وخاصة الرجال الأكبر سنًا، أكثر عرضة للوفاة من الفيروس مقارنة بالنساء في نفس العمر، لكن العلماء لم يتمكنوا بعد من تحديد السبب بالضبط.

ووفقا للدراسة الجديدة التى نُشرت في مجلة Nature ، فإن الرجال على مستوى العالم يمثلون حوالي 60 % من الوفيات الناجمة عن Covid-19 وبحثت ما إذا كانت الاختلافات في الاستجابات المناعية يمكن أن تفسر السبب.



النساء واستجابة مناعية أقوى

قال كبير مؤلفي الدراسة أكيكو إيواساكي ، الأستاذ في جامعة ييل: "ما وجدناه هو أن الرجال والنساء يطورون بالفعل أنواعًا مختلفة من الاستجابات المناعية لفيروس كوفيد -19، وهذه الاختلافات قد تكمن وراء القابلية المتزايدة للمرض لدى الرجال".

جمع الباحثون عينات من الأنف واللعاب والدم من الأشخاص غير المصابين بالعدوى والمرضى الذين عولجوا في مستشفى ييل نيو هافن في الولايات المتحدة، ثم قاموا بمراقبة المرضى للنظر في استجاباتهم المناعية.

وجد الباحثون أن النساء لديهن استجابة مناعية أكثر قوة تشمل الخلايا الليمفاوية التائية ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي يمكنها التعرف على الفيروسات والقضاء عليها، وكان أيضا بين النساء الأكبر سنا.

Advertisements

في المقابل ، كان لدى الرجال الأكبر سنًا نشاط أضعف للخلايا التائية - فكلما تقدموا في السن ، كانت الاستجابة أضعف، وبشكل عام ، أنتج الرجال أيضًا المزيد من السيتوكينات ، وهي بروتينات التهابية تشكل جزءًا آخر من الدفاع المناعي الطبيعي للجسم.

ومع ذلك ، فقد تم ربط الحالات الشديدة من Covid-19 بما يُعرف باسم "عاصفة السيتوكين" ، عندما ينتقل الجهاز المناعي إلى مستوى مفرط ، وهو أمر ضار وقد يكون مميتًا.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين أظهروا تركيزات عالية في وقت مبكر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض ، في حين أن النساء اللائي أظهرن أيضًا مستويات كبيرة من السيتوكين بدا أنهن أسوأ حالًا. وفقًا للمؤلفين ، قد يعني هذا أن الرجال والنساء بحاجة إلى علاجات مختلفة.

بالنسبة للرجال ، على سبيل المثال ، "يجب أن نعزز استجاباتهم للخلايا التائية باللقاحات" ، كما قال إيواساكي ، بينما يمكن إعطاء النساء علاجًا لتثبيط استجابة السيتوكين.