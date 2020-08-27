شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام المضادات الحيوية فى علاج كورونا قد يتسبب فى هذه المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن استخدام المضادات الحيوية في الأشخاص المصابين بـ COVID-19، يمكن أن يؤدي إلى زيادة المقاومة لفوائد الأدوية بين السكان على نطاق أوسع.يتم إعطاء المرضى الذين يتم نقلهم إلى المستشفى نتيجة للفيروس مجموعة من الأدوية لمنع العدوى البكتيرية الثانوية المحتملة، ومع ذلك ، تشير الأبحاث التي أجرتها جامعة بليموث ومستشفى رويال كورنوال إلى أن زيادة استخدامها أثناء الوباء قد يشكل عبئًا إضافيًا على أعمال معالجة مياه الصرف الصحي.

كتب العلماء في مجلة العلاج الكيميائي بمضادات الميكروبات، أن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات المضادات الحيوية داخل أنهار المملكة المتحدة أو المياه الساحلية، والتي قد تؤدي بدورها إلى زيادة مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) ، حيث تصبح البكتيريا مقاومة لعمل المضادات الحيوية.

ووفقا لنتائج الدراسة، سيكون هذا له تأثير بشكل خاص في تلقي المياه من أعمال معالجة مياه الصرف الصحي التي تخدم المستشفيات الكبيرة ، أو المستشفيات في حالات الطوارئ ، حيث يوجد تركيز لمرضى COVID-19.



الميكروبات

تستند النتائج إلى تقارير تفيد بأن ما يصل إلى 95 ٪ من مرضى COVID-19 الداخليين إلى المستشفيات، يتم وصفهم بالمضادات الحيوية كجزء من علاجهم ، ومخاوف من أن مثل هذا الدواء على نطاق واسع يمكن أن يكون له آثار بيئية أوسع.

قال شون كومبر ، أستاذ الكيمياء البيئية في بليموث والمؤلف الرئيسي للمقال: "كان لـ COVID-19 تأثير على كل جانب من جوانب حياتنا تقريبًا. لكن هذه الدراسة تظهر أن أثره يمكن الشعور به لفترة طويلة بعد ظهور الجائحة الحالية تحت السيطرة.

وأضاف، من بحثنا السابق ، نعلم أن كميات كبيرة من الأدوية الموصوفة بشكل شائع تمر من خلال أعمال العلاج وفي دورات المياه لدينا. ومن خلال تطوير فهم أكبر لتأثيراتها ، يمكننا على الأرجح إبلاغ القرارات المستقبلية بشأن وصف الأدوية أثناء الأوبئة ، ولكن أيضًا على موقع مستشفيات الطوارئ وإدارة الأدوية والنفايات على نطاق أوسع ".

تشير إرشادات COVID-19 الصادرة عن المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) إلى أن المرضى المصابين بـ COVID-19 يجب أن يعالجوا بالدوكسيسيكلين أو الأموكسيسيلين أو مجموعة من الأدوية الأخرى في حالة الاشتباه في وجود عدوى بكتيرية ، ولكن يجب حجبها أو إيقافها المضادات الحيوية إذا كان من غير المحتمل حدوث عدوى بكتيرية.

قال نيل باول ، استشاري صيدلاني في مستشفى رويال كورنوال: "مشترك مع المرضى الآخرين في المستشفى في المملكة المتحدة ودول أخرى ، تم وصف المضادات الحيوية لغالبية مرضانا الذين يعانون من أعراض COVID لأنه من الصعب جدًا معرفة ما إذا كان المريض يعاني من الأعراض من COVID لديه عدوى بكتيرية سائدة أم لا.

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واضاف: لقد قمنا بالكثير من العمل لمحاولة تحديد هؤلاء المرضى الذين من غير المحتمل أن يكونوا مصابين بعدوى بكتيرية مما يعقد عدوى COVID الفيروسية في محاولة لتقليل كمية التعرض للمضادات الحيوية لمرضانا وبالتالي البيئة."

جمع هذا البحث أعداد المرضى في مستشفيات الطوارئ في المملكة المتحدة التي تم إنشاؤها مؤقتًا في جميع أنحاء البلاد، مع قدرة العمل على معالجة مياه الصرف الصحي وتخفيف مياه النهر المتاح لخدمة مستشفى الطوارئ والمدينة المرتبطة به.

باستخدام بيانات التأثير البيئي المتاحة وأدوات النمذجة التي طورتها صناعة المياه في المملكة المتحدة ، ركزت على مستشفى طوارئ بريطاني واحد - هاروغيت ، تم تجهيزه لعلاج حوالي 500 شخص - وأظهر أن المخاطر التي يشكلها الدوكسيسيكلين كانت منخفضة ، على افتراض أن المستشفى كان بكامل طاقته .

يستخدم أموكسيسيلين لعلاج كل شيء من الالتهاب الرئوي والتهابات الحلق إلى الجلد والتهابات الأذن، المضادات الحيوية تدعم كل الطب الحديث ، لكن مقاومة مضادات الميكروبات هي قضية يمكن أن تؤثر على ملايين الأرواح في العقود القادمة.

حاليًا ، COVID -19 يتسبب الوباء في معاناة هائلة وخسائر في الأرواح في جميع أنحاء العالم ، لكن مقاومة مضادات الميكروبات كانت - وستظل - أحد أهم التهديدات لصحة الإنسان العالمية.

وأوضحت الدراسة، من الواضح أن الوصفات الجماعية للمضادات الحيوية ستؤدي إلى زيادة المستويات في البيئة ونعلم أن هذا يمكن أن يختار البكتيريا المقاومة، ومثل هذه الدراسات ضرورية حتى نتمكن من التخطيط لكيفية توجيه وصفة المضادات الحيوية في الأوبئة المستقبلية ".