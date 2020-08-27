كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 أغسطس 2020 10:45 مساءً - جدول المحتوى

1.أعراض الحمل في الشهر الخامس بالتفصيل

2.التغيرات الجسدية في الشهر الخامس

3.التغيرات العاطفية في الشهر الخامس

4.نمو الطفل في الشهر الخامس من الحمل

5. وضع الطفل وحركاته في الشهر الخامس

6.حمية الحمل للشهر الخامس

7.الأطعمة التي يجب تجنبها خلال الشهر الخامس من الحمل

8.ماذا تتوقعين أثناء زيارتك لأطباء النساء والتوليد؟

9.ما الذي تريدين معرفته في الشهر الخامس من الحمل؟

10.مضاعفات الشهر الخامس من الحمل

11.الاحتياطات الواجب اتخاذها في الشهر الخامس

في الشهر الخامس، تكونين في الثلث الثاني من الحمل. يشير هذا الشهر إلى طفرات النمو في طفلك الصغير، كما أن بطن الحامل مرئي أيضاً، مما يشير إلى أن الوقت قد حان لتغيير خزانة الملابس. الغرائز المتلهفة تبطل الآن غثيان الصباح ،التقت الخليج 365 نت بالدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء لتحدثنا عن تغيرات الحمل التي تؤثر على جسمك، ونمو طفلك، والاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها في الشهر الخامس من الحمل.

1.أعراض الحمل في الشهر الخامس بالتفصيل



تشمل أعراض الحمل التي قد تواجهينها في الشهر الخامس:

زيادة الوزن: يجب أن يكون حسب مؤشر كتلة الجسم.

شهر الحمل مؤشر كتلة الجسم <25

الخامس

2 - 4 كجم

1 - 2 كجم إلى 2 كجم

0 - 2 كجم إلى 1 - 2 كجم

تغيرات الجاذبية: يتغير مركز جاذبية جسمك مع نمو البطن، مما قد يجعلك تشعرين بعدم التوازن في بعض الأحيان.

ضيق التنفس: يضغط الرحم المتزايد على الحجاب الحاجز، مما يجعل التنفس صعباً.

الصداع: تتسبب التقلبات الهرمونية في حدوث الصداع.

الإرهاق: بينما يعمل الجسم أكثر لتلبية الطلبات المتزايدة للجنين، تشعرين بالتعب.

الدوخة: التقلبات الهرمونية في الجسم تجعلك تشعرين بالدوار.

تشنجات الساق: يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أو الوزن الزائد، أو أن تكوني شديدة النشاط أو غير نشطة في هذا الوقت إلى تقلصات في الساق.

احتقان الأنف: يؤدي ارتفاع مستوى هرمون الأستروجين إلى تمدد الأغشية الأنفية، وبالتالي زيادة تدفق المخاط وتسبب الاحتقان.

الإمساك: تؤدي زيادة مستوى البروجسترون إلى بطء حركة الطعام عبر الأمعاء، مما يؤدي إلى عسر الهضم والإمساك.

الحموضة المعوية: يدفع الرحم المتزايد أحماض المعدة في المعدة إلى المريء، مما يسبب حرقة المعدة.

آلام الظهر: الضغط الزائد لوزن الطفل على أسفل الظهر أو العصب الوركي (الذي يمتد من العمود الفقري إلى الساقين) يسبب آلام الظهر.

زيادة في الشهية: مع اختفاء غثيان الصباح بحلول هذا الشهر، تزداد شهوتك.

كثرة التبول: يضغط الرحم المتزايد على المثانة، مما يؤدي إلى زيارات متكررة للحمام.

الأرق: آلام الظهر والتبول المتكرر وتشنجات الساق تحرمك من النوم الجيد.

الوذمة: احتباس الماء في الجسم يجعل قدميك ويديك ووجهك منتفخة.

نزيف اللثة: التغيرات الهرمونية وزيادة تدفق الدم يمكن أن تسبب نزيف اللثة.

بصرف النظر عن هذه الأعراض، قد تواجهين تغيرات جسدية ونفسية أخرى أيضاً.

2.التغيرات الجسدية في الشهر الخامس

تتضمن التغييرات الفسيولوجية التي تمرين بها ما يلي:

بطن ينمو: يظهر البطن الآن وتشعرين بالحكة عندما يمتد الجلد.

تضخم الثدي: يبدأ الثدي في إنتاج الحليب، وبالتالي يبدو أكبر وأكثر امتلاءً.

اللبأ: يبدأ السائل الأصفر في الخروج من الحلمات، وهو الحليب الأول لطفلك.

علامات التمدد: يسبب الرحم المتزايد تمزقات دقيقة في أنسجة الجلد، مما يخلق علامات التمدد.

Linea nigra: الخط الذي يمتد من السرة إلى خط شعر العانة يزداد قتامة.

هالة وحلمات أغمق: تصبغ الجلد يمكن أن يجعل الحلمات والمنطقة المحيطة بها تبدو أغمق.

3.التغيرات العاطفية في الشهر الخامس

بعض التغييرات العاطفية التي قد تواجهينها هي:

تقلبات المزاج: هي نتيجة تقلبات هرمونية.

الإجهاد: يمكن أن تضعك أفكار الأبوة والقلق أثناء الحمل تحت الضغط.

دماغ الحمل: بسبب التقلبات الهرمونية، من الشائع نسيان الأشياء خلال هذا الوقت.

بحلول هذا الشهر، يكتسب نمو طفلك السرعة.

4.نمو الطفل في الشهر الخامس من الحمل

يمتد الشهر الخامس من الأسابيع 17 إلى 20. بحلول هذا الوقت، ينمو طفلك من حجم اللفت إلى موزة.

وزن الطفل: نحو 5 إلى 10 أونصات (140 - 300 جم).

طول الطفل: 5.1 - 10 بوصات (CRL) (13 - 25.6 سم (CRL)) بين الأسبوعين 17 و20. من الأسبوع 20. يتم قياس الطول من التاج إلى الردف.

إليك كيفية نمو طفلك خلال هذا الشهر:

أجزاء الجسم تطوير

بشرة

فيرنيكس كايسوسا، مادة دهنية تغطي وتحمي البشرة.

شعر

يبدأ بالنمو على الرأس شعر ناعم يغطي الجسم.

عيون

يبدأ ظهور الحاجبين والرموش والجفون.

قلب

يتبع معدل ضربات القلب دورة يومية تسمى الإيقاعات اليومية.

حبل صوتي

النضج

أذن

تم تطوير قوقعة الأذن بالكامل وبدأ الجنين في السمع.

الأعضاء التناسلية

في الفتيات، يطور المبيضان نحو 7 ملايين بويضة، مما يؤدي إلى ظهور البويضات الأولية.

أعصاب

تغطية أنسجة تسمى الميلين.

الأصابع

يتم تطوير بصمات الأصابع.

5. وضع الطفل وحركاته في الشهر الخامس

الوضعية: يتوافر للطفل الكثير من المساحة الحرة داخل الرحم للتحرك. وبالتالي، لا يوجد موقف محدد يصل إليه الطفل خلال هذا الشهر.

الحركة: يمكن الشعور بحركات الطفل قليلاً في هذا الوقت، مثل الشعور بالرفرف في المعدة، ويشار إليه بالتسريع. قد لا تتمكن الأمهات لأول مرة من التعرف عليها وأخذها للغاز في المعدة.

إن تناول الطعام المناسب بالكميات الصحيحة ضروري لصحة الأم والطفل. ومع ذلك، من الضروري أيضاً التأكد من الابتعاد عن الأطعمة غير الموصى بها للنساء الحوامل.

6.حمية الحمل للشهر الخامس

فيما يلي قائمة الأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي.

أضيفي الكثير من الخضراوات الورقية والخبز والحليب والسردين والحبوب المدعمة الغنية بالكالسيوم. يعزز صحة العظام والأسنان لدى طفلك. وفقاً لـACOG، يجب على المرأة الحامل أن تتناول 1000 مجم من الكالسيوم في اليوم.

يساعد الحديد في إنتاج خلايا الدم الحمراء. الكمية الموصى بها هي 27 مجم - يوم (بما في ذلك أي مكملات غذائية). تعتبر منتجات الحبوب الكاملة والأسماك والخضراوات ذات الأوراق الخضراء والفواكه المجففة والفاصوليا ولحم البقر مصدراً جيداً لهذا المعدن.

وفقاً لـACOG، فإن الكمية اليومية الموصى بها من حمض الفوليك من قبل المرأة الحامل هي 600mcg - day. يمنع الإعاقات الخلقية المتعلقة بالدماغ والعمود الفقري عند الطفل. أضيفي الكثير من الخضراوات الورقية (السبانخ والبروكلي والخس الروماني واللفت) والفاصوليا والعدس والمكسرات والحمضيات والفاصوليا في النظام الغذائي.

فيتامين "د" يعزز البصر الصحي ويقوي العظام والأسنان. سمك السلمون والحليب المدعم بفيتامين "د" مصدر جيد. الكمية الموصى بها هي 600 وحدة دولية في اليوم.

أضيفي الأطعمة الغنية بفيتامين "أ" مثل الخضار البرتقالية أو الصفراء (البطاطا الحلوة أو الجزر) والخضراوات الورقية الخضراء والكبد والحليب. الكمية اليومية الموصى بها هي 750 - 770mcg - day. يعزز قوة العظام والبصر الصحي.

يمكن الحصول على البروتين من اللحوم والدواجن الخالية من الدهون والبيض والمأكولات البحرية والبازلاء ومنتجات الصويا والفاصوليا والحليب والبذور والمكسرات غير المملحة. من الضروري للعضلات والدماغ.

أضيفي الأطعمة الغنية بفيتامين "ج" مثل الحمضيات والفراولة والطماطم والبروكلي في نظامك الغذائي. يعزز اللثة والأسنان والعظام الصحية. متوسط ​​المدخول اليومي الموصى به هو 85 ملغ.

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7.الأطعمة التي يجب تجنبها خلال الشهر الخامس من الحمل

إليك قائمة الأطعمة التي يجب عليك تجنبها:

ابتعدي عن الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة؛ لأنها يمكن أن تسبب مرضاً ينتقل عن طريق الطعام يسمى داء الليستريات.

تجنب تناول الأسماك مثل سمك أبو سيف وسمك التونة والماكريل الملكي وسمك القرش الذي يحتوي على نسبة عالية من الزئبق.

تجنب استهلاك أكثر من 200 - 300 مجم من الكافيين يومياً؛ لأنه قد يؤدي إلى إجهاض.

تجنب الحليب والجبن غير المبستر.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على الغلوتين مثل القمح والشعير، إذا كنت تعانين من مرض الاضطرابات الهضمية. بدلاً من ذلك، انتقلي إلى الخضار والفواكه والفاصوليا والدواجن واللحوم.

تجنب الأطعمة المقلية والحارة؛ لأنها قد تؤدي إلى تفاقم حرقة المعدة.

حان الوقت لتحديد موعدك مع الطبيب لإجراء الفحوصات لضمان أداء جيد لك ولطفلك.

8.ماذا تتوقعين أثناء زيارتك لأطباء النساء والتوليد؟



إليك بعض الاختبارات التي قد يقترحها طبيبك لهذا الشهر:

الفحوصات البدنية:

فحص ضغط الدم.

فحص الوزن.

اختبار البول لمستويات البروتين والسكر.

قياس ارتفاع قاع العين.

آخر:

الموجات فوق الصوتية: يتم إجراؤها لمراقبة معدل ضربات قلب الجنين ونمو طفلك من حيث الوزن وCRL (طول التاج).

تحققي من وضع الطفل وحالة المشيمة.

يسمى المسح أيضاً الفحص الشاذ.

اختبار علامات متعددة: يشمل فحص عينة دم الأم لتقييم مستويات.

ألفا فيتوبروتين (AFP) - يشير مستوى البروتين غير الطبيعي من AFP في مصل دم الأم إلى:

متلازمة داون.

عيوب الأنبوب العصبي المفتوح (ONTD)، مثل السنسنة المشقوقة.

9.ما الذي تريدين معرفته في الشهر الخامس من الحمل؟



في حالة الأعراض التالية، احصلي على المساعدة الطبية على الفور.

نزيف مهبلي

آلام في البطن أو الحوض أو تقلصات شديدة.

حمى 100.4 درجة أو أكثر قشعريرة.

ألم مؤلم أو أقل.

بول داكن اللون.

القيء الذي يستمر لمدة تزيد على 24 ساعة أو يصبح أسوأ.

دوخة.

زيادة إفرازات المهبل أو إفرازاته برائحة كريهة.

لا تتجاهلي أي أعراض غير عادية يمكن أن تشير إلى مضاعفات الحمل. اكتشفي المزيد بعد ذلك.

10.مضاعفات الشهر الخامس من الحمل

تشمل مضاعفات الحمل خلال هذا الشهر الإجهاض أو الإملاص.

الإجهاض: يوصف أيضاً بأنه فقدان الحمل ويحدث قبل الأسبوع العشرين من الحمل. تشمل أعراضه ما يلي:

نزيف مهبلي.

ألم أو تقلصات في أسفل البطن.

ألم أسفل الظهر.

الأنسجة، السوائل، أو المواد الشبيهة بالجلطات التي تمر عبر المهبل.

ولادة جنين ميت: يطلق عليها أيضاً موت الجنين في الأسبوع العشرين أو بعده. قد يكون بسبب أي تشوهات خلقية أو مضاعفات الحمل.

11.الاحتياطات الواجب اتخاذها في الشهر الخامس



فيما يلي بعض الإجراءات الوقائية التي يمكنك اتباعها في الشهر الخامس:

أبقي توترك بعيداً.

حافظي على رطوبتك.

تجنبي التدخين وشرب الكحول.

أعطي راحة لجسمك.

حافظي على نظافة الفم.

حافظي على الوضعية الصحيحة أثناء الجلوس وحاولي وضعيات النوم التي تعزز الصوت والراحة في النوم. لا تجلسي أو تقفي فجأة؛ لأنه قد يتسبب في انخفاض ضغط الدم ويؤدي إلى الإغماء أو الدوخة.

تناولي فيتامينات ما قبل الولادة بانتظام.

لا ترفعي أشياء ثقيلة.

تناولي وجبات صغيرة على فترات منتظمة.

لا تتناولي أي أدوية دون استشارة الطبيب.

جربي تمارين المشي وكيجل التي تقوي عضلات الحوض.

ارتدي ملابس فضفاضة وقابلة للتنفس وأحذية مسطحة مريحة.

ابتعدي عن المواد الكيميائية الضارة.

هناك الكثير مما يمكن للشريك القيام به لجعلك تشعرين بالراحة.

فيما يلي بعض النصائح التي يجب القيام بها للآباء.

خلق بيئة ممتعة لها في المنزل.

رافقها خلال زيارات ما قبل الولادة.

خطط لقضاء يوم معها.

اذهب للتسوق معها لأساسيات الأمهات.

قدم لها تدليكاً جيداً للقدم والرقبة.