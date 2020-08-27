كيف يتعلم طفل الروضة عن بعد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 أغسطس 2020 10:45 مساءً - تعد مرحلة ما قبل المدرسة من المراحل الهامة التي تؤسس الطفل لدور كبير وهو دور تلميذ المرحلة الإبتدائية، ولكن ظروف وباء كورونا حالت دون وصول الأطفال الصغار لرياض الأطفال المخصصة لهم، وبذلك يوشكون على فقدان هذا الدور، ولذلك كان لابد من تعلم طفل ما قبل المدرسة في البيت مثله مثل التلاميذ الذين يتعلمون عن بعد وذلك ضمن خطة العودة إلى المدارس حالياً، وحيث التقت " الخليج 365" بمعلمة رياض الأطفال نعمة الوحيدي وتحدثت عن تعليم طفل الروضة عن بعد كالآتي. دور الأم في تعليم طفل الروضة امنحيه مساحة خاصة في البيت يجب على الأم أن تقوم بمهمة كبيرة في تهيئة طفل ما قبل المدرسة في البيت.

تجهيز الأدوات الفنية للطفل حيث أن الطفل يتعلم بعينيه وبذائقته، وتجذبه الألوان الزاهية، فيجب أن توفر الأم الصلصال وأقلام التلوين، وكذلك الطباشير الملون، والمقصات الصغيرة الصحية.

ويجب على الأم أن تجهز قصصاً مصورة لكي تعزز بعض المفاهيم لديه الأخلاقية والدينية من خلالها.

كما يجب أن توفر الأم غرفة خاصة تشبه أجواء الروضة قدر الامكان. ما هي المهارات التي يجب أن يتعلمها طفل الروضة عن بعد؟ اللعب بالصلصال يستهوي طفل الروضة يجب أن يتعلم الطفل مطابقة الصورة بالصورة والشكل بالشكل.

وأن تكتشف الأم ميول الطفل من خلال مراقبة ما يجذبه، وما يبدع فيه.

كما على الأم أن تعلم طفلها أن يميز بين الروائح المختلفة.

وعليه أن يصبح قادراً بواسطة الأم على التمييز بين مذاقات الأطعمة المختلفة والتطابق بينها.

وعليه أن يتعلم الكشف عن المعادن بالمغناطيس، وهذه المهارة سوف تجذبه كما يجذب المغناطيس الدبابيس والإبر. خطوات ربط طفل الروضة بنظام التعليم عن بعد التعليم عن بعد أصبح إلزامياً يجب أن تكون الأم على تواصل مع معلمات الروضة والمسئولين فيها. تحصل الأم على الدروس في الصباح الباكر من المعلمات عن طريق بوابة إلكترونية للروضة، أو عن طريق جروب على الواتس آب. تحصل الأم على الدروس وهي عبارة عن فيديوهات تعليمية مبسطة وسهلة. تقوم الأم بتصوير طفلها وهو يحل الواجب بعد مشاهدة الدروس. وتقوم المعلمة بتحفيز الأطفال من خلال نفس الموقع. ويجب أن يكون وقت تسلم هذه الدروس موحداً، ويراعي ظروف الأمهات العاملات. افضل وقت لدروس الروضة هو ما بين الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة. كما أن هذه الطريقة تعتبر قريبة من الطريقة الحسية في التعليم والتي تمثل 55% من نسبة التواصل ويقصد بها لغة الجسد، وطرق التعليم عن بعد الناجحة عن طريق المعلم الخبير، وكذلك الأم المتفهمة تحقق نسبة تواصل تصل إلى 90% عبر هذا النظام.

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