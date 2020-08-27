إليكم 5 طرق لتجنب ضرر الكافيين خلال شرب القهوة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 27 - أغسطس - 2020 10:34 مساءً

القهوة، مشروب الصباح وكل الأوقات، لكن إلى جانب لذة القهوة ثمة أضرار تخلفها القهوة من ناحية أنها ترفع نسبة الكافيين في الجسم، مما يؤدي إلى تعب وإرهاق، وصعوبة في النوم، أو ضربات قلب سريعة.

وكشف موقع “تايمز نيوز ناو” أن هناك طرق عديدة لاستخدام القهوة بصورة صحية، وتجنب الآثار السلبية لتناول الكافيين:

مشروب قبل التمرين:

يشرب الكثير من الناس القهوة، ويفضل القهوة السوداء كمشروب قبل التمرين لأنها توفر لهم طاقة فورية، مما يساعدهم على التمرن بقوة ومرونة أكبر.

مشروب للتخلص من السموم:

غالبًا ما ينصح أخصائيو التغذية بشرب القهوة السوداء كمشروب في منتصف النهار، خاصة وأنه تساعد القهوة السوداء على إزالة السموم من الجسم.

وجبة خفيفة منخفضة السعرات الحرارية:

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سبب آخر يجعل أخصائيو التغذية يصفون القهوة السوداء في منتصف النهار، لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية، لكنها لا تزال تزود الجسم بمزيد من الطاقة ليتمكن من قضاء اليوم.

لا تشرب القهوة مع الحليب والسكر:

يمكن للقهوة مع الحليب والسكر أن تزيد وزنك، ويمكن تحييد فوائد القهوة بالحليب والسكر

لا تشرب القهوة قبل النوم مباشرة أو الاستيقاظ:

يوصى بعدم شرب القهوة قبل النوم، لأنها قد تسبب لك عدم النوم في الوقت المناسب.

وللتخلص من مفعول الكافيين

اشرب ما لا يقل عن 4 أكواب من الماء المصفى ليساعد الجسم على التخلص من الكافيين، ويُنصح بشرب هذه الكمية بفترة تتراوح بين 5-10 دقائق لإعادة الترطيب للجسم، واستعادة المعادن التي قام الكافيين باستنزافه.

وبحسب المجلة الأمريكية للتغذية السريرية (بالانجليزية : The American Journal of Clinical Nutrition) فإنّ الكافيين يعمل على تغيير مستويات البلازما وكريات الدم البيضاء التي ينظمها فيتامين ج وبالتالي يؤدي إلى حدوث نقص في مستويات هذا الفيتامين، ويعتبر أخذ قسط من الراحة من أهم العوامل للتخلص من آثار الكافيين النفسي كالقلق، والتململ والإرهاق العاطفي العام. لذا يُنصح بالانعزال والجلوس في مكان هادئ وممارسة التأمل.