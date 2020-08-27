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شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش تسمح بتجربة لقاح صيني لكورونا والان مع التفاصيل
الخميس 27 أغسطس 2020
أعلن وزير الصحة البنغالي زاهد مالكي، الخميس، أن بنجلاديش سمحت لمنظمة أبحاث طبية دولية مقرها دكا، بإجراء مرحلة ثالثة من التجارب السريرية على لقاح ضد مرض "كوفيد-19" من تطوير شركة صينية.
وقال مالكي: "إننا قررنا إجراء التجارب بعد مشاورات تفصيلية بشأن العرض الصيني لإجرائها في بنجلاديش"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".
وأضاف أن التجارب سيجريها المركز الدولي لبحوث مرض الإسهال، وبنجلاديش والشركة الصينية "سينوفاك" المحدودة للبحوث والتطوير، موضحاً أنه تم فحص كل البروتوكولات البحثية الضرورية.
وأوضح متحدث باسم مركز الأبحاث إن اللقاح ستتم تجربته على 4200 من موظفي قطاع الصحة في مستشفيات عامة وخاصة في دكا خلال 18 شهراً.
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