شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل القهوة فى جسمك بالدقائق والساعات.. اعرف تأثيرها على قلبك وهرموناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة" The Sun" البريطانية، يعد بدء اليوم بشرب الشاى، أو القهوة جزءًا من طقوس الصباح لدى معظم الناس، حيث يشرب البريطانيون حوالى 195 مليون كوب من هذه السوائل المليئة بالكافيين كل يوم، وتؤكد جمعية الشاي والقهوة بالمملكة المتحدة، على أن البريطانيين يتناولون 100 مليون كوب من الشاي، و 95 مليون كوب من القهوة.



ماذا تفعل القهوة فى جسمك؟

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف الخبراء، أن شرب فنجانين من القهوة يوميًا، قد يقلل من خطر الوفاة بسبب سرطان الكبد بنسبة 46%.

بالنسبة لأولئك منا الذين لا يستطيعون قضاء يومهم بدون مشروب يحتوي على الكافيين، فهذه أخبار جيدة، ولكن على الرغم من ذلك، وجدت دراسة منفصلة نُشرت هذا الأسبوع أيضًا أن شرب القهوة أثناء الحمل يعرض الجنين للخطر.



القهوة

وقالت الصحيفة، سارع العديد من الخبراء إلى انتقاد الدراسة، وادعوا أن النساء الحوامل لا يضطررن إلى استبعاد القهوة من نظامهن الغذائى تمامًا، بينما يستمتع معظمنا بمشروب في الصباح.

ما الذي تفعله المشروبات المحتوية على الكافيين؟

أوضح الخبراء الرحلة التى تقوم بها هذه المشروبات عبر الجسم بجدول زمني كدليل حول موعد تفعيل المشروبات المحتوية على الكافيين.

الاستيقاظ من النوم: 8 صباحًا

ينطلق المنبه وأنت مستعد ليوم آخر، سواء كانت القهوة أو الشاي، فغالبًا ما يساعدك المشروب الذي تختاره على مواجهة يومك بشعور من التجدد.

قال توماس ساندرز، أستاذ التغذية وعلم التغذية في كينجز كوليدج لندن، إن القهوة عادة ما تبقى في النظام لمدة تتراوح من 5 إلى 6 ساعات.

وشدد على وجود قدر كبير من الاختلاف في استجابة الفرد للقهوة،موضحا إن هذا سيؤثر على كيفية تكسير الكوب الأول في الجسم.

التأثير النفسى: 8.05 صباحًا

بينما يعتقد معظمنا أننا بحاجة إلى مشروب يحتوي على الكافيين للتغلب على اندفاع الصباح، قال البروفيسور ساندرز أن هذا في الواقع مجرد تأثير وهمي.

Advertisements

وأوضح، إنه إذا كان روتينك المعتاد يتضمن وضع الغلاية أول شيء، فمن المحتمل أنك خدعت عقلك في التفكير فى أنك بحاجة إلى الشراب للتغلب على اليوم، مضيفا: "لكي تشعر بآثار القهوة، عليك أن تتركها تمتص في مجرى الدم، ما تشعر به في هذه المرحلة من المرجح أن يكون له تأثير نفسي فقط.



الرغبة فى الذهاب الى الحمام

زيادة معدل ضربات القلب: 8.20 صباحًا

أنت الآن تشعر بالضخ لأن الكافيين قد تم امتصاصه في مجرى الدم، سيرتفع معدل ضربات قلبك، وستشعر باليقظة لأن الشراب يتسبب فى إفراز الأدرينالين، عندما نستهلك الكافيين فإنه يخبر مركز التحكم في الهرمونات لدينا بالغدة النخامية أن هناك حالة طارئة، وجدت دراسات سابقة أن هذه الحالة المتحمسة يمكن أن تجعلنا في كثير من الأحيان نشعر بأننا مشحونون عاطفيًا أكثر مما نشعر به في العادة، ويمكن أن تساعدنا في التعامل مع رسائل البريد الإلكترونى الصباحية.

وجد الباحثون بجامعة كارنيجي ميلون بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الكافيين يمكن أن يحفز القلب ويسبب طفرات الأدرينالين.



القهوة

مدر للبول: 8.30 صباحًا

لقد تناولت قهوتك والآن أنت بحاجة للذهاب إلى الحمام، فمن المعروف أن القهوة والشاي لهما تأثير مدر للبول في الجسم، ففي حين أن شرب كوب واحد فقط لن يجعلك تندفع للعثور على أقرب مرحاض، ولكن أكثر من كوب واحد يمكن أن يسبب زيادة في إدرار البول.





البن

الحاجة الى دخول الحمام: 9:30 صباحًا

القهوة، سواء أكانت منزوعة الكافيين أم لا، لها تأثيرعلى أمعائك، بعد حوالي ساعة ونصف من تناول الكوب الأول، من المحتمل أنك ستحتاج إلى الذهاب إلى الحمام.

قد يرغب بعض الأشخاص الذين لديهم أمعاء حساسة في تجنب القهوة السوداء لأن ذلك قد يسبب تهيجًا، أظهرت الأبحاث السابقة، أن الكافيين يجعل القولون أكثر نشاطًا بنسبة 60% من الماء، و 23% أكثر نشاطًا من القهوة منزوعة الكافيين

ركود الكافيين: 11 صباحًا

قد تشعر بالهبوط، لأن آثار الكافيين بدأت فى التلاشى وجسمك جاهز لكوب آخر من القهوة، قد تبدأ في الشعور بالتعب، أو الانفعال، وقد تعانى من الصداع، يمكنك تجنب الكافيين من خلال عدم شربه على معدة فارغة، والبقاء رطبًا، وتوزيع استهلاكك للكافيين.

أحتاج المزيد: 12 مساءً

بعد عدة ساعات من شرب الكافيين، سيبدأ جسمك في الرغبة في المزيد، قال البروفيسور ساندرز، إنه إذا كانت هذه المشروبات جزءًا من روتينك المعتاد، فمن المحتمل أن يتوقع جسمك المزيد منها.

لكن يحذر الخبراء من تجنب تناول هذه المشروبات في فترة ما بعد الظهر، وبدلاً من ذلك اقترحوا اختيار شاى الأعشاب، أو خيارات القهوة منزوعة الكافيين، هذا لأن تناول الكافيين في وقت لاحق من اليوم يعنى أن البعض منا قد يعانى من أجل النوم.

وأضاف، نظرًا لأن قلة النوم هي سبب وصول معظمنا إلى القهوة فى المقام الأول، فمن الأفضل على الأرجح تجنب القهوة في فترات بعد الظهر، والمساء.