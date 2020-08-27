بوتين يكشف كواليس حالة ابنته ويعلن مفاجأة جديدة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ابنته لم تشاوره قبل تلقيها اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، موضحا تفاصيل حالتها الصحية.

وقال فلاديمير بوتين في حديث لقناة "روسيا 24"، الخميس: "ابنتي قالت ببساطة إنها قررت المشاركة في اختبارات اللقاح كمتطوعة"، مضيفا أنها تتواصل مع عدد كبير من الأشخاص بحكم عملها، ولذا تريد أن تشعر بأنها محمية من الفيروس لمواصلة عملها.

وأكد أن ابنته بحالة صحية جيدة بعد تلقيها اللقاح، قائلا: "من الواضح تماما اليوم لخبرائنا أن هذا اللقاح يوفر مناعة مستقرة حيث تظهر الأجسام المضادة لدى متلقيه، وهي ظهرت أيضا لدى ابنتي، واللقاح غير ضار".

ونوه بوتين بأن درجة حرارة ابنته ارتفعت إلى 38.4 في يوم التلقيح ثم انخفضت إلى 37 في اليوم التالي، وبعدما تلقت الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 21 يوما، سجل لديها أيضا ارتفاع طفيف في حرارتها، لكن كل شيء "كان على ما يرام".

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وأعلن الرئيس بوتين مفاجأة جديدة قائلا إن روسيا ستحصل على ثاني لقاح ضد فيروس كورونا في سبتمبر المقبل، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالقيود الصحية نظرا إلى أن الجائحة لم تنته بعد.

كان رئيس الصندوق السيادي الروسي، كيريل ديمترييف، أعلن أن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقاً أكثر من مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19".

وأوضح رئيس الصندوق المشارك في عملية تطوير اللقاح أن الإنتاج الصناعي سيبدأ في سبتمبر/أيلول، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال "ديمترييف" إن اللقاح أُطلق عليه تسمية "سبوتنيك 5" تيمّناً باسم القمر الصناعي السوفيتي "سبوتنيك"، وهو أول مركبة فضائية وضعت في المدار، و"في" تمثل أول حرف من كلمة لقاح في عدة لغات أجنبية.