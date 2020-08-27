شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح مودرنا الأمريكية لكورونا يحقق استجابات مناعية لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركة مودرنا الأمريكية، أن لقاحها التجريبي لفيروس كوورنا تسبب في استجابات مناعية لدى كبار السن على غرار المشاركين الأصغر سنًا ، مما يمنح الأمل في أن يكون فعالاً لدى الأشخاص الذين يُعتبرون معرضين لخطر كبير للإصابة بمضاعفات خطيرة من فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news تعد الشركة من أبرز المتنافسين في السباق لتطوير لقاح ضد الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 820 ألف شخص حول العالم مرشحها هو بالفعل في مرحلة متأخرة من التجارب البشرية لاختبار قدرته على منع العدوى بأمان.

تتضمن أحدث البيانات من دراسة مبكرة للمرحلة الأولى تحليلاً من 20 شخصًا إضافيًا يوضح بالتفصيل كيفية أداء اللقاح لدى كبار السن.

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نظر التحليل إلى الأشخاص الذين تم اختبارهم بجرعة 100 ميكروجرام في تجربة المرحلة الثالثة الأكبر بكثير، وقالت موديرنا إن الاستجابات المناعية لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 56 و 70 عامًا ، والذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا كانت متشابهة.

كان مسؤولو الصحة قلقين بشأن ما إذا كان المرشحون للقاحات سيعملون على كبار السن ، الذين لا تستجيب أجهزتهم المناعية عادةً للقاحات بنفس القوة.

سجلت الشركة حتى الآن أكثر من 13000 مشارك في المرحلة الأخيرة من دراستها، حوالي 18 ٪ من إجمالي المشاركين هم من السود أو اللاتينيين أو الأمريكيين الأصليين أو سكان ألاسكا الأصليين ، وهي المجموعات التي تضررت بشدة من الوباء ، وغالبًا ما تكون ممثلة تمثيلاً ناقصًا في التجارب السريرية.