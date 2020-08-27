عادة ما يكون الاكتئاب مرتبطا بالمشاعر السلبية التي يشعر بها الإنسان والحالة النفسية والمزاجية السيئة، ولكن قد تظهر بعض الأعراض الجسدية التي تكون مصاحبة للاكتئاب، وقد تشمل عدم القدرة على تحمل الألم و الصداع المتكرر وغيرها من الأعراض التي تدل أيضا على الإصابة بالاكتئاب، ومن هنا يتوجب عليك معرفة هذه الأعراض.





أعراض جسدية شائعة للاكتئاب

ألم العضلات





على الرغم من أن ألم العضلات من الأعراض الصحية التي تكون ناتجة عن مرض عضوي أو وضعية جلوس خاطئة، إلا أن عندما تشعر بألم في العضلات مصاحب للتوتر والشعور بالقلق والحالة النفسية السيئة فإنه يكون أحد أعراض الاكتئاب الجسدية.

عدم تحمل الألم





أشارت دراسة ذكرها موقع "health line" أن الأشخاص المصابون بالاكتئاب يكونون أكثر عرضة لعدم القدرة على تحمل الألم مقارنة بالأشخاص الأصحاء نفسيا، كما أن يكون عادة الشعور بالألم بدون سبب واضح مع المبالغة في الشعور بالألم تجاه مسببات الألم البسيطة، كما يصف الأطباء النفسيين مضادات الاكتئاب والتي تعمل أيضا على تسكين الألم وليس لعلاج الاكتئاب فقط.

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الإرهاق وانخفاض مستوى الطاقة





عادة ما نشعر بالإرهاق والذي يكون ناتج عن كثرة العمل والحركة، ولكن عندما يكون الإرهاق الذي يشعر به الإنسان دون بذل مجهود فإنه قد يكون من أعراض الاكتئاب الجسدية مع وجود مشكلات في التركيز مع الخمول الشديد صباحا رغم الحصول على ليلة نوم هادئة، والشعور باليأس المستمر والإحباط.

الصداع المتكرر





يصاب الإنسان من وقت لآخر بالصداع والذي يكون ناتج عن بعض الضغوطات اليومية والشعور بالتعب والإرهاق، ولكن عندما يكون الصداع بسبب الاكتئاب فإنه يكون بشكل متكرر خلال اليوم مع الشعور بالنبض في مقدمة الرأس حول العينين، كما يصاحب الصداع الشعور بفقدان الطاقة، والعديد من المشاعر السلبية مثل الحزن والتوتر.

مشكلات بالجهاز الهضمي





تتأثر حركة الأمعاء بشكل كبير عند التعرض إلى الاكتئاب، وقد أشارت دراسة قام بها باحثين بجامعة هارفارد بأن الاكتئاب من الممكن أن يسبب إلتهاب في الجهاز الهضمي، كما أنه قد يتسبب في حدوث الإمساك والإسهال مع الشعور بالألم في منطقة البطن، ويزيد الألم مع المشاعر السلبية مما يدل على التعرض إلى الاكتئاب.