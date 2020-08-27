عبدالله اليحيائي يؤكد أن المرأة حققت مكاسب نوعية وتبوأت أعلى المناصب في الإمارات

أكد سعادة طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن في تصريح خاص له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الـ 28 من أغسطس في كل عام على الثقة الكبيرة التي تحظى بها المرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة، ودعمها المستمر لها كي تتبوأ المكانة التي تستحقها، وهو الشي الذي أسهم في ترسيخ التجربة الإماراتية في تعزيز دور المرأة بما يتسق مع «رؤية الإمارات 2021» حيث استحقت الدولة بكل جدارة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضح اليحيائي أن المرأة الإماراتية حققت تقدماً نوعياً على صعيد مشاركتها السياسية حيث بلغ عدد الوزيرات في التشكيل الوزاري الأخير 9 وزيرات، يشكلن نسبة 27% من إجمالي أعضاء مجلس الوزراء وهي من أعلى النسب في العالم، مما يعكس المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية، حتى تبوأت أعلى المناصب القيادية، كما تشغل المرأة الإماراتية نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي بتوجيهات من القيادة الرشيدة، مؤكداً أن هذا إنجاز مهم يدفع المرأة لبذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن والمواطن الإماراتي.

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